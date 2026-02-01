22ºÐ¥¢¥ë¥«¥é¥¹¤¬Á´¹ë½éV¡¡ºÇÇ¯¾¯¤Ç»ÍÂçÂç²ñÁ´À©ÇÆ
¡¡¡Ú¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¶¦Æ±¡Û¥Æ¥Ë¥¹¤Î»ÍÂçÂç²ñÂè1Àï¡¢Á´¹ë¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÆü¤Ï1Æü¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤ÇÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè1¥·¡¼¥É¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥ë¥«¥é¥¹¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤¬Âè4¥·¡¼¥É¤Î¥Î¥Ð¥¯¡¦¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¡Ê¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤ò2¡½6¡¢6¡½2¡¢6¡½3¡¢7¡½5¤ÇÇË¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£1968Ç¯¤Î¥ª¡¼¥×¥ó²½°Ê¹ß¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ê¥À¥ë¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯22ºÐ¤Ç¤Î»ÍÂçÂç²ñÁ´À©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï415Ëü¹ë¥É¥ë¡ÊÌó4²¯5ÀéËü±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£
¡¡38ºÐ¤Î¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê11ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¤òÆ¨¤·¡¢ÃË½÷¤òÄÌ¤¸»Ë¾åºÇÂ¿¤Î»ÍÂçÂç²ñ25¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£