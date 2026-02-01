＜タイトルお見事！＞第五回「嘘から出た実」に散りばめられた【嘘】。その数なんと…『半沢直樹』脚本家による巧みすぎる脚本に視聴者感嘆「元康が性悪で最高の気分」「豊臣兄弟ならぬ詐欺師兄弟」
NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。
2月1日に放送された第五回「嘘から出た実」で、信長から鵜沼城主・大沢次郎左衛門の調略を命じられた藤吉郎・小一郎。
一方で、今回の話に散りばめられた嘘の数と捻られた脚本に、視聴者の間では驚きが広がっているようで…。
＊以下第五回のネタバレを含みます。
＜第五回のあらすじ＞
小牧山城に拠点を移した信長（小栗旬）は、織田家中で御前試合を開くことを決定。
小一郎(仲野太賀)は、試合で藤吉郎(池松壮亮)のライバル・前田利家（大東駿介）の鼻を明かすべく、一計を案じる。
そんな２人に、信長は美濃攻めに不可欠な鵜沼城の調略を申し付ける。
（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）
だが鵜沼城主・大沢次郎左衛門(松尾諭)は、これまで誰の説得にも応じていないという。
果たして小一郎たちは、大沢の心を動かすことができるのか？
散りばめられた”嘘”
今回のドラマのタイトルであり、また物語のカギとなった”嘘”。
（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）
序盤から追ってみると、まず信長と同盟を組み、岡崎へと戻る帰途で松平元康が、藤吉郎から「偉くなるにはどうすれば」と問われますが、”嘘”のアドバイスを送ります。
それから小牧山城で開かれた御前試合では「信長に満足してもらうため」と小一郎は武田佐吉をだまし、藤吉郎が勝ち上がる組み合わせを組んでもらいました。
さらに、前田利家との一戦で、木刀を落とした藤吉郎は「自分なら素手の相手に木刀で挑まない」と伝えて木刀を捨てさせますが、さらに利家もやられたふりをして秀吉をだまし、打ち据えます。
その後、信長の前で御前試合での仕込みがばれると「小一郎が勝手に」と嘘をついた藤吉郎。信長から褒められると「自分が考えた」とさらに嘘。その信長から、「鵜沼城主・大沢次郎左衛門を調略せよ」との命を受けたのち、想い人である寧々を前にして藤吉郎が再び嘘を…。
そして小一郎は調略すべく、あさひの夫・甚助とともの夫・弥助の力を借りて「大沢が織田に接近している」という噂をまく策をとります。
最終的に大沢と対面することができた二人。「天の示した道」などと嘘を重ねて調略に臨みますが、そこに噂をばらまいていた犯人として連れてこられた弥助を前に、二人はしらばっくれてしまいます。
さらに信長の元に寝返るべくやってきた大沢でしたが、その従者は毒を塗った”くない”を隠し持っていたと利家から指摘をーー。
と、ざっくりと把握しただけで少なくとも10を超える”嘘”が散りばめられていました。
視聴者の反応
タイトル「嘘から出た実」をなぞるかのように、物語に秘められた数々の”嘘”。その巧みさに視聴者の間では驚きが広がっているようで…。
実際SNSでは「豊臣兄弟ならぬ詐欺師兄弟」「嘘から出た実がダブルミーニングになっていてお見事！そして松下洸平の元康が性悪で最高の気分になってる」「この豊臣兄弟怖い！口が上手くて怖い！！」「豊臣兄弟ならぬ詐欺師兄弟」「今回はタイトルの「嘘から出た実」が上手い 。元康（家康）の台詞は本心とは逆の事だったけどそれが豊臣兄弟への励ましとなり大沢の心も動かした」といった声が。
『半沢直樹』などを手掛けた八津弘幸さんならではの、面白くも捻られた脚本に、視聴者の間では感嘆の声が広がっています。
