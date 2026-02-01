シティとトラベル、2つのスタイルに変形するSUV

2020年3月に発表された「モルフォズ」は、当時のルノーが描いていた将来のモビリティ像を体現したコンセプトカーです。

未来を先取りしたユニークな機能が数多く盛り込まれていますが、一体どのようなクルマなのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これが斬新「“観音開き”SUV」の姿です！（30枚以上）

モルフォズは、ボディが伸縮するという斬新な発想を採り入れたルノーのコンセプトカーです。

2020年3月に開催予定だった「ジュネーブ・モーターショー」が中止となったことを受け、当初の発表予定日に写真が公開されました。

街乗りや通勤に適したショートボディの「シティ」と、長距離移動に最適なロングボディの「トラベル」という2つの形態を備え、利用シーンに応じて車体を変化させることが可能です。

ルノー・日産・三菱アライアンスの電気自動車専用アーキテクチャ「CMF-EV」を採用しており、このプラットフォームはルノー「メガーヌ E-TECH エレクトリック」や、日産「リーフ」「アリア」にも用いられています。

ボディサイズは全長約4400〜4800mm、全幅2000mm、全高1550mmで、ホイールベースは2730〜2930mm。前述のとおり、ボディとホイールベースが伸縮する構造となっています。

エクステリアはクロスオーバーを思わせるスタイリッシュなシルエットが特徴で、新しいシグネチャーライトや大径タイヤを装着し、ダイナミックかつ先進的なデザインに仕上げられています。

観音開きドアによる大きな開口部に加え、グレーとイエローを基調とした内装や全面ガラスルーフにより、明るく開放感のある室内空間を演出しています。

車内は「動くリビングルーム」とも言える快適な空間を目指して設計され、4席の独立シートを配置。助手席は後ろ向きに回転させることも可能です。

また、先進技術として車載AI（人工知能）を搭載し、音楽のプレイリストなど、乗員一人ひとりに合わせた提案を行います。

ドアロックをはじめとする各種操作はスマートフォンから行うことができ、解除コードを共有することで、物理キーを使わずに家族間でのシェアも可能です。

安全面では、レベル3の条件付き自動運転システムを搭載。パワートレインには、シティ仕様で100kW、トラベル仕様で160kWの電動モーターを採用し、バッテリー容量はそれぞれ40kWhと90kWhとなっています。

トラベルバージョンでは、50kWhのバッテリーを追加搭載することで、最大700kmの航続距離を実現します。

このような特徴を持つモルフォズのエクステリアデザインは、後にメガーヌ E-TECH エレクトリック（日本未発売）など、その後の市販モデルにも受け継がれました。

ただし、変形するボディや観音開きドアといった大胆なアイデアは、あくまでコンセプトカーならではのものであり、市販車には採用されていません。