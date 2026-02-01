【義両親に…バラすな！】義両親からの謝罪。大切にされていた自分に気付く＜第13話＞#4コマ母道場
妊娠はとてもデリケートなもの。お腹の中の命に「絶対」はないと分かっているからこそ、妊娠を周囲に伝えるタイミングには慎重になりますよね。心拍が確認できてから、安定期に入ってから、それとも生まれてから……？ 考え方は人それぞれでしょう。今回は、そんな妊娠の告知をめぐって、夫婦の間に価値観のズレが生じてしまったお話です。
第13話 義両親からの謝罪
【編集部コメント】
一度嫌な経験があると、次に踏み出すのに勇気がいりますよね。マユさんにとって、流産や一連のできごとは、心に深い傷を残すものでした。けれど冷静に振り返ってみたら、誰もマユさんを傷つけようとはしておらず、その気持ちを受け取るマユさん自身に余裕がなかっただけなのかもしれません。あらためて物事を俯瞰したときに、頑なに義両親に妊娠報告をしたくなかった自分を反省することができたマユさん。どうか無事に元気な赤ちゃんが生まれることを祈っていますよ！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
