1日から最高裁判所の裁判官を審査する「国民審査」の期日前投票が始まり、今月8日投開票の衆議院選挙や県知事選挙を含めたすべての期日前投票ができるようになりました。

長崎市役所の期日前投票所には長い列ができ、有権者が1票を投じました。

きょうから衆議院選挙、県知事選挙、最高裁判所裁判官の国民審査のほか、一部の地域では県議会議員補欠選挙の期日前投票を同時にできるようになりました。

（長崎市選挙管理委員会 西原 政彦事務局長）

「全ての選挙が投票できるので、今から相当数、当日も含めて来られるのではないかと思っている」

期日前投票は7日まで実施され、投票所入場券がなくても、身分証明書など本人確認ができれば投票は可能としています。

■衆院選と知事選で投票用紙を二重交付

一方、長崎市の期日前投票所では、衆院選と県知事選の投票用紙の二重交付が発生しました。

県選挙管理委員会によりますと、長崎市葉山の期日前投票所で1月31日、衆院選と県知事選の投票をすでに済ませていた有権者1人が県議補選の投票に来た際に、誤ってすべての投票用紙を交付したということです。

有権者は衆院選と県知事選の投票用紙も投函しているとみられ、有効票として扱われるということです。