¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¼þÅìÍ¤µþ¡¡Âë¤ÎÂçË¤¤È¤Îº¹¤òÄË´¶¡©¡Ö¤â¤¦¤¨¤¨¤ï¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¼þÅìÍ¤µþ³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ¤Ë²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿µÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡£Ä¹Ã«ÀîÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤«¤é¡ÖÆüÍËÆü¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¤¤³¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤ò¼õ¤±¡¢ÌøÄ®¤È¤È¤â¤Ë½éÆü¤«¤é¥é¥ó¥ÁÆÃÂÇ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÆÃÂÇ¸å¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤ÏÂë¤ÎÂçË¤¤¿¤Á¤È¤Îº¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎãÇ¯¤À¤Ã¤¿¤éÌøÅÄ¤µ¤ó¡¢¶áÆ£¤µ¤ó¡¢»³Àî¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤ÎÅÙ¤Ë¡ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÍ¤È¡ÊÌøÄ®¡ËÃ£¤¸¤ã¼å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤â¤Ã¤È¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¡ËÆþ¤ì¤Æ¡Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¡Ë¡Ø¤¦¤ï¤Ã¡¼¡ª¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡££³ËÜ¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¡Ø¤â¤¦¤¨¤¨¤ï¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡º£Ç¯¤Ï£ÓÁÈ¤ËÈÉÊ¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌøÅÄ¤é¤ÏµÜºêÆþ¤ê¤»¤º¤Ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ä´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÎãÇ¯¡¢Âë¤ÎÂçË¤¤¿¤Á¤¬µÒÀÊ¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Êºô±Û¤¨Ï¢È¯¤È¤Ï¤¤¤«¤º¡¢¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Ë¤Ï£µÇ¯Áí³Û£²£°²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¼þÅì¡£¡Ö¡Ê·ÀÌó¤Î¡Ë£±Ç¯ÌÜ¤À¤·¡Ø¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤â·ù¡££µÇ¯¤¢¤ë¤«¤éÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤â·ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£×£Â£Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ëÂë¤ÎðêÂÌÅ·¡£¾Ç¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë