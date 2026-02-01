A.B.C-Z「CRAZY ROMANTIC！」Blu-ray＆DVDリリース決定 ライブイベント「A.B.C-Z CONNECTION Vol.2」開催も発表
【モデルプレス＝2026/02/01】A.B.C-Zが、2025年に行われたコンサート「A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC！」のBlu-ray＆DVDを2026年3月31日にリリース決定。あわせて、主催ライブイベント『A.B.C-Z CONNECTION Vol.2』の開催も発表された。
今回のツアーは、A.B.C-Z 9th ALBUM『CRAZY ROMANTIC！』を引っ提げて行われ、自分達が受け継いできた伝統とパフォーマンスをCRAZY（熱狂）に、そしてROMANTIC！（トキメキ）に届ける、熱量をテーマにしたコンサートになっている。初回限定盤には4曲のマルチアングル映像やライブ音源CD、通常盤にはツアー初日からファイナルまで密着した見応えたっぷりのドキュメンタリー映像が収録される。
また、A.B.C-Zが主催するライブイベント『A.B.C-Z CONNECTION Vol.2』の開催が決定。本イベントは、8月19日に「グランキューブ大阪」、8月29日・30日に「パシフィコ横浜 国立大ホール」にて開催される。イベントの詳細については後日発表される。（modelpress編集部）
■リリース形態
初回限定盤Blu-ray
初回限定盤DVD
通常盤Blu-ray
通常盤DVD
配信AL
■初回限定盤
特典映像：マルチアングル
・NO MORE YOU
・Crazy Accel〜Finally Over
・残光
スペシャルフォトブック 32P
・オリジナルポストカード5枚セット（ソロ4種＋集合1種）
・A.B.C-Z A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC！ 銀テープレプリカ
・A.B.C-Z A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC！ ライブ音源CD（2 CD）
■通常盤
特典映像
・Document Movie of A.B.C-Z A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC！
本編収録内容
・A.B.C-Z A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC！(2025／11／24収録）
※初回限定盤同様
外付け特典
『A.B.C-Z A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!』クリアファイル（A4サイズ）
※初回・通常 別絵柄
■配信AL
収録内容
A.B.C-Z A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC！(2025／11／24収録）
