FRUITS ZIPPER月足天音、東京ドームで特別な想いのパート披露 5万人の“天音コール”響き渡る【ENERGY】
【モデルプレス＝2026/02/01】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が2月1日、初の東京ドーム単独公演「FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026『ENERGY』」を開催。デビュー曲「君の明るい未来を追いかけて」を披露した。
【写真】7人組人気アイドル、気球に乗って登場
◆月足天音、5万人の“天音コール”に笑顔
2曲目にはデビュー曲「君の明るい未来を追いかけて」を披露。HKT48を卒業後、FRUITS ZIPPERとしてアイドル人生をリスタートした月足天音が歌う「書きかけだった僕独りの物語に続きをくれたのは君だったんだ」という歌詞は本人にとってもファンにとっても特別なものになっている。このパートでお馴染みとなっている“天音コール”が東京ドームに響き渡り、赤色のペンライトが光り輝く。月足もこの瞬間を噛み締めながら歌い上げ、幸せそうな笑顔を見せた。
◆FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026「ENERGY」
FRUITS ZIPPERが初の東京ドーム単独公演を開催。本公演の開催は2025年8月3日の「さいたまスーパーアリーナ25周年 FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超超超めでたいライブ -さん-」にてメンバーにもサプライズで発表された。約3時間に渡り行われた同公演では、グループの代表曲から初パフォーマンスの楽曲まで44曲を披露。約5万人のファンで埋め尽くされた東京ドームで輝きを増す7人。ファンと創り上げた記念すべき公演は特別な1日となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】