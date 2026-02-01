FRUITS ZIPPER真中まな、初東京ドーム単独公演序盤から号泣「泣かないって決めていたのに出た瞬間に」【ENERGY】
【モデルプレス＝2026/02/01】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が2月1日、初の東京ドーム単独公演「FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026『ENERGY』」を開催。真中まなが感動で涙を滲ませる場面があった。
【写真】7人組人気アイドル、気球に乗って登場
3曲を披露すると一人ひとりが挨拶し、初の東京ドーム単独公演の嬉しさを滲ませた。真中は「今日はこんなにたくさんの方と一緒に初の東京ドーム公演を迎えることができて本当に嬉しいです。泣かないって決めていたのに出た瞬間にめっちゃ号泣しました」と照れ笑い。櫻井優衣は「今日は夢中になって帰ってください」とファンを魅了した。早瀬ノエルは「毎日いっぱい練習して、すっごいみんなに会えるの楽しみにしてたので、今日はみんなに準備してきたものをいっぱい見せられるように頑張ります」と意気込んだ。松本かれん「こんなにたくさんの人たちがみんな私の味方なのかなと思ってすごいびっくりして嬉しい気持ちになっています」とらしさ全開のコメントで会場を和ませる。
月足天音は「ドキドキソワソワして昨日眠れなかったんですけど、羊を数えたらなんと500匹超えでした」と心待ちにしていたことを話した。仲川瑠夏は「7人のメンバーカラーをネイルに宿して今日は東京ドーム頑張りたいと思います」と準備万端な様子。最後には鎮西寿々歌が「伝説の1日をみんなで作りましょう」と意気込んだ。
FRUITS ZIPPERが初の東京ドーム単独公演を開催。本公演の開催は2025年8月3日の「さいたまスーパーアリーナ25周年 FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超超超めでたいライブ -さん-」にてメンバーにもサプライズで発表された。約3時間に渡り行われた同公演では、グループの代表曲から初パフォーマンスの楽曲まで44曲を披露。約5万人のファンで埋め尽くされた東京ドームで輝きを増す7人。ファンと創り上げた記念すべき公演は特別な1日となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
