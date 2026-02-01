◆テニス ▽全豪オープンテニス最終日（１日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）１日＝吉松忠弘】世界王者のカルロス・アルカラス（スペイン）が、史上９人目の生涯４大大会全制覇の快挙を達成した。男女を通じて４大大会シングルス単独最多２５度目の優勝を狙った世界ランキング４位のノバク・ジョコビッチ（セルビア）を２−６、６−２、６−３、７−５で下し、全豪初優勝を遂げるとともに、優勝賞金４１５万豪ドル（約４億４７００万円）を獲得した。

２２歳８か月での生涯４大大会全制覇は、１９３８年に達成したドン・バッジ（米国）の２２歳１１か月を抜き史上最年少となった。

マッチポイントで、ジョコビッチのショットがアウトになると、アルカラスは、その場に倒れ込んだ。過去４度出場し、ベスト８が最高成績だった全豪のタイトルを、３時間２分の末にようやく手に入れた。高々と銀杯を掲げると、「本当にうれしい。最高の大会だ」と喜んだ。また、相手のジョコビッチに対しても、「人としても選手としても、自分をインスパイアしてくれた」とたたえた。

滑り出しで、アルカラスは、２５度目の４大大会優勝を狙うジョコビッチの気迫に押された。ジョコビッチの３８歳は、もし優勝すれば、１９６８年オープン化（プロ解禁）以降、４大大会最年長となる。数少ないチャンスにかけた相手の執念に、第１セットを落とした。

しかし、ジョコビッチは、第３セット終了後、薬を飲んだように、歴戦の疲労がたまっていたようだ。アルカラスも、準決勝のズベレフ戦で足がつり、負けかけた。ジョコビッチは、準々決勝で、２セットダウンしながら相手の棄権で救われた。しかし、蓄積のダメージは、ジョコビッチの方が大きかったようだ。

アルカラスは、第２セットから要所を押さえ、ジョコビッチのミスを引き出した。ジョコビッチは、第１セットのような激しさが影を潜め、アルカラスが主導権を奪い返した。