１月２７日、広西チワン族自治区の愛店通関地で、出入境検査システム「快捷通」を利用して証明書を照合する貨物トレーラーのドライバー。（愛店＝新華社記者／陸波岸）

【新華社南寧2月1日】中国広西チワン族自治区の一部の中越国境通関地では、1月1日から車両の迅速出入境システムが高度化され、スタンプの押印免除措置が導入された。

憑祥（ひようしよう）市の友誼関出入境辺防検査站（出入境検査所）では、既に登録されているベトナム人車両乗員と車両の情報も迅速出入境システムに組み入れられ、乗員が旅券（パスポート）などの証明書のスキャン、指紋と顔の認証のみで通行できるようになり、出入境スタンプも省略された。同検査所執勤第1隊の陳志傑（ちん・しけつ）副隊長は「システム更新後は、ベトナム籍車両の検査時間が1回あたり約15秒に短縮され、効率も約75％向上した」と語った。

１月２７日、広西チワン族自治区の愛店通関地で、出入境検査システム「快捷通」で情報登録を行うドライバー（左側２人）を手助けする職員。（愛店＝新華社記者／陸波岸）

友誼関は、中国と東南アジア諸国連合（ASEAN）を結ぶ重要な陸上ルートで、2025年の出入境車両は前年に比べ35.5％増え、100万台を超えた。

崇左市の愛店通関地では、1月27日に迅速出入境システムが正式稼働し、登録車両のドライバーはスマートゲート前で照合を行うだけで迅速な通行が可能になった。愛店出入境辺防検査站執勤第1隊の韋武霊（い・ぶれい）隊長は「システムによって車両の待機時間が大幅に短縮された」と述べた。

１月２７日、広西チワン族自治区の愛店通関地。（愛店＝新華社記者／陸波岸）

愛店通関地は広西チワン族自治区の区都、南寧市から185キロ、ベトナムの首都ハノイから180キロの場所にあり、通関手続きの円滑化を受けて越境する車両数が増え続けている。25年の出入境車両は前年比2.2倍の18万1千台で、うち冷凍冷蔵車が7千台余りを占め、輸入された果物は14万6100トン、輸入額は27億2600万元（1元＝約22円）に上った。（記者/陸波岸）

１月２８日、広西チワン族自治区の友誼関通関地で出入境検査を終え、ベトナムに向かう貨物トレーラー。（憑祥＝新華社記者／陸波岸）

１月２７日、広西チワン族自治区の愛店通関地で、出入境検査システム「快捷通」での照合を終えてゲートを通過する貨物トレーラー。（愛店＝新華社記者／陸波岸）

１月２８日、広西チワン族自治区の友誼関通関地で出境を待つ車両。（憑祥＝新華社記者／陸波岸）

１月２８日、広西チワン族自治区の友誼関通関地に入る貨物トレーラー。（憑祥＝新華社記者／陸波岸）

１月２８日、広西チワン族自治区の友誼関通関地で出境を待つ車両の列。（憑祥＝新華社記者／陸波岸）

１月２７日、広西チワン族自治区の愛店通関地で、入境検査を終えた荷物を税関検査のため車から降ろす作業員。（愛店＝新華社記者／陸波岸）

１月２７日、広西チワン族自治区の愛店通関地で、出入境検査システム「快捷通」を利用して証明書と指紋を照合する貨物トレーラーのドライバー。（愛店＝新華社記者／陸波岸）