STARGLOW、輝かしいデビューを1.5万人祝福 2ndシングル＆全国ファンミツアー開催発表【セットリスト掲載】
BMSG主催オーディション「THE LAST PIECE」から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』を1月31日と2月1日の2日間にわたり開催した。
【写真】STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』の様子
本公演は横浜BUNTAIにて2日間で計3公演で行われ、オリコン週間シングルランキング（2/2付）1位を記録したデビュー曲「Star Wish」をはじめ、全15曲を披露した。
STARGLOWの世界観と高いパフォーマンス力を余すことなく詰め込んだステージで、約1万5千人の観客が会場を埋め尽くし、彼らのデビューを盛大に祝った。
また、最終公演では4月1日にセカンドシングル「タイトル未定」のリリース、STARGLOWとして初の全国17ヶ所を巡るファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』の開催決定が発表され、会場は大きな歓声に包まれた。
4月1日リリースのセカンドシングルは、CDに新録曲3曲を収録予定。初回盤Aの映像コンテンツとして、2曲のMusic VideoとそのBehind The Scenesを、初回盤Bには、好評を博したデビューティザー映像シリーズ「STARGLOW IS COMING」と「STARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-」を収録するほか、三方背ケース仕様・フォトブック付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A・Bの映像コンテンツに加え、今作のPhoto Shooting Behind The Scenesをコンパイル予定。さらにオリジナルグッズ「アクリルマルチスタンド・オリジナル集合トレーディングカード付き」のBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリース予定となっている。
■DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』セットリスト
1.Moonchaser
2.GOTH
3.My Job
4.感電 (Original Track: 米津玄師)
5.優しさ (Original Track: 藤井風)
6.何様 (Original Track: SKY-HI)
7.KARATE KID
8.Love Myself '26
9.Green Light
10.Blast Off
11.Secret Garden (Original Track: BE:FIRST)
12.PIECES -STARGLOW Ver.-
13.Star Wish
14.Forked Road
15.Moonchaser
