Sundae May Clubが、バンダイナムコミュージックライブ内の音楽レーベル MoooD Recordsよりメジャーデビュー。メジャー1stフルアルバム『なみなみならぬ』を4月22日にリリースし、収録曲「ハッピーバースデイ」を3月4日に先行配信する。

今作は、“普通ではない、尋常ではない、大変な、並外れている”というバンドの姿勢やバラエティ豊かな音楽を奏でるSundae May Clubらしさを表現したタイトルに。通常盤には新曲「ハッピーバースデイ」や昨年リリースした「幽霊まぼろし」を含む全10曲、初回生産限定盤にはボーナストラックとして1曲を加えた全11曲を収録予定だ。

また、アルバムの発売を記念し、全国11カ所を巡る『なみなみならぬツアー』の開催も決定。本日2月1日に新しく開設されたオフィシャルファンクラブにて、ファンクラブチケット先行受付がスタートした。詳細や追加情報は、オフィシャルサイトおよび各種SNSにて随時発表される。

さらに、新たなアーティスト写真および「ハッピーバースデイ」のジャケット写真も公開となった。

【Sundae May Club メンバーコメント】

・浦小雪（Vo/Gt）

昔昔、バンドを組んだばかりのころは、いつかこのバンドでメジャーデビューするぞ！と意気込んでいました。「認められた証」のような、達成すれば全部めでたしめでたしで上手くいくような、そんな到達点だと思っていました。が！メジャーデビューが決まった今、まだまだここからなんだ！と嬉しい気持ちでいます。もっと世界が広がることにワクワクしています。そりゃそうだ！“デビュー”ですからね！色々なことがありすぎて第何章なのかもう分からないけど、Sundae May Clubは新章に突入します。並々ならぬ決意で、どんどんかっこよく、どんどん優しく強く繊細に豪快に音楽をやっていきます。まずはメジャー1stアルバム『なみなみならぬ』、聴いてもらえたら絶対にSundae May Clubのことを好きになってもらえると思っています！ご一聴ください！そして全国ツアーで行ける街もどんどん増えてきて、みんなに会えるのがとっても楽しみです！よろしくお願いします！

・みやはら（Gt）

バンドを組んだ2019年。その頃はメジャーデビューなんて夢にも思ってませんでした。でも活動を続ける中でファンが増え、助けてくれるスタッフが増え、メジャーデビューを迎えることができました。これからどうなるかも想像つきません。今までと変わることもあるかもしれない。だけど良い音楽を届けたいという思いは変わりません！サンデメの新たな出発点、1stアルバム『なみなみならぬ』自信作のみ収録！その中から先行で「ハッピーバースデイ」を配信します！最高にかっこいい曲なので、聴きながらアルバムを想像してワクワクを高めてほしい！そして全国ツアーもはじまります！色んな街のみんなに会いに行けるのが楽しみ！これからも末永くよろしくお願いします！

・ヒロト（Dr）

Sundae May Clubはメジャーデビューします。そして初のフルアルバムがリリースされます。長崎の大学サークルで組んだバンドが気づけばメジャーに認められる存在にまでなりました。これはバンドとしてであって、個人としてはメジャーデビューに到達しているとは思っておりません。これまで以上に日々精進していければと思います。まずはメジャーとして新たに誕生した「ハッピーバースデイ」からお聴きください！また、日本各地へツアー回るのでこの機会に足を運んでいただけたら嬉しいです！よろしくお願いします！

（文＝リアルサウンド編集部）