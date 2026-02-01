今回は99回の軌跡から厳選した名シーンをお届け！

2014年の2月。世界にはおもしろ動画を撮影し投稿するYouTube職人がたくさんいる。彼らと共にロケをして世界中の人々を笑わせる動画を目指す。題して「Qtube」の始まり！

第4回尺が足らなくなり自撮り動画スタート。

第15回中岡初めての「なぁ」

第34回中岡自分の薄毛に気づく。

第35回ここからオープニングがダジャレに。

第36回中岡以外ではQtube最多出演、カメラマン大森が初登場！

第41回にはフィンランドで奇跡を連発。

さらにイッテQ！史上最大のオーロラを観測。

第48回モロッコの流砂で挑んだ膝ギリギリチャレンジ。

続いてコロナになり国内ロケがスタートした第52回。

ここで熱々あんかけ砲が誕生！

第58回熱々ペットボトルロケットを開発！

第63回名作ちょっと高いハンモック。

第65回キャプテンシー中岡スタート！

それは中岡がキャプテンとなり若者を鼓舞する企画。

第76回99回の中で中岡が唯一流した涙。それは2023年に行われたWBC応援ツアーで準決勝メキシコ戦の途中で日本を飛び立った中岡。その試合結果を報告で流した涙。

第88回世界一暑い国ジブチで挑んだ連続プールサーフィン。

第97回最新の薄毛事情メキシコのセノーテでカレンダー撮影。

皆さんの力をお借りしながらこれからも中岡は全力で頑張ります！

以上、ロッチ中岡のQtubeでした。