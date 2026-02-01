松下洸平が若き家康に！大河ドラマ『豊臣兄弟！』出演陣コメント到着
大河ドラマ『豊臣兄弟！』第5回に出演した徳川家康役・松下洸平と柴田勝家役・山口馬木也から、それぞれのドラマや役柄についてのコメントが到着した。
■徳川家康役・松下洸平 コメント
【徳川家康について】
【豊臣兄弟について】
【主演・仲野太賀さんについて】
【織田信長について】
■柴田勝家役・山口馬木也 コメント
【柴田勝家について】
【豊臣兄弟について】
【主演・仲野太賀さんについて】
【織田信長について】
■番組情報
NHK 大河ドラマ『豊臣兄弟！』
総合 毎週日曜 20:00～20:45 （再放送）翌週土曜日13:05～13:50
BS 毎週日曜 18:00～18:45
BSP4K 毎週日曜 12:15～13:00 （再放送）毎週日曜日18:00～18:45
※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定
作：八津弘幸
語り：安藤サクラ
出演：仲野太賀 池松壮亮 吉岡里帆 浜辺美波 白石聖 坂井真紀 宮澤エマ 倉沢杏菜 大東駿介 松下洸平 中島歩 要潤 山口馬木也 宮崎あおい（※「崎」は、たつさきが正式表記）小栗旬 他
■関連リンク
『豊臣兄弟！』番組サイト
https://one.nhk/toyotomi-kyodai