松下洸平が若き家康に！大河ドラマ『豊臣兄弟！』出演陣コメント到着

写真拡大

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大河ドラマ『豊臣兄弟！』第5回に出演した徳川家康役・松下洸平と柴田勝家役・山口馬木也から、それぞれのドラマや役柄についてのコメントが到着した。

■徳川家康役・松下洸平 コメント

【徳川家康について】

【豊臣兄弟について】

【主演・仲野太賀さんについて】

【織田信長について】

■柴田勝家役・山口馬木也 コメント

【柴田勝家について】

【豊臣兄弟について】

【主演・仲野太賀さんについて】

【織田信長について】

■番組情報

NHK　大河ドラマ『豊臣兄弟！』
総合　毎週日曜 20:00～20:45　（再放送）翌週土曜日13:05～13:50
BS　毎週日曜 18:00～18:45
BSP4K　毎週日曜 12:15～13:00　（再放送）毎週日曜日18:00～18:45
※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定

作：八津弘幸
語り：安藤サクラ
出演：仲野太賀　池松壮亮　吉岡里帆　浜辺美波　白石聖　坂井真紀　宮澤エマ　倉沢杏菜　大東駿介　松下洸平　中島歩　要潤　山口馬木也　宮崎あおい（※「崎」は、たつさきが正式表記）小栗旬 他

■関連リンク

『豊臣兄弟！』番組サイト
https://one.nhk/toyotomi-kyodai