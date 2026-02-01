A.B.C-Zの熱量をテーマにした公演『A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!』の映像商品リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

A.B.C-Zが、2025年に行われたコンサート『A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!』のBlu-ray＆DVDを3月31日にリリースすることが決定した。

■熱量あふれるステージの記憶をソフトに凝縮！そして新たなライブも決定

今回のツアーは、A.B.C-Z 9th ALBUM『CRAZY ROMANTIC!』を引っ提げて行われ、自分達が受け継いできた伝統とパフォーマンスをCRAZY（熱狂）に、そしてROMANTIC!(トキメキ)に届ける、熱量をテーマにしたコンサートになっている。

初回限定盤には4曲のマルチアングル映像やライブ音源CD、通常盤にはツアー初日からファイナルまで密着したドキュメンタリー映像が収録される。

また、A.B.C-Zが主催するライブイベント『A.B.C-Z CONNECTION Vol.2』が決定。8月19日に大阪・グランキューブ大阪、8月29日・30日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールにて開催される。イベントの詳細については、後日発表となる。

■リリース情報

2025.3.31 ON SALE

Blu-ray＆DVD『A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!』

■【動画】A.B.C-Z「NO MORE YOU」MV

■関連リンク

A.B.C-Z OFFICIAL SITE

https://abcz.ponycanyon.co.jp/