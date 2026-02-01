【ライブレポート】STARGLOW、DEBUT SHOWCASE「Wish upon a star」大盛況で終了！約1万5千人を動員し輝かしいデビューを祝福
BMSG主催オーディション「THE LAST PIECE」から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』を開催。その公式レポートが到着した。
■全15曲の見事なパフォーマンスがファンを魅了！ セカンドシングルとファンミーティングツアーの開催も決定
STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』は1月31日～2月1日に渡り横浜BUNTAIにて計3公演で行われ、オリコン週間シングルランキング（2/2付） 1位・Billboard JAPAN週間シングル・セールス・チャート”Top Singles Sales”（1/28公開）1位を記録したデビュー曲「Star Wish」をはじめ、全15曲を披露した。
STARGLOWの世界観と高いパフォーマンス力を余すことなく詰め込んだステージで、約1万5千人の観客が会場を埋め尽くし、彼らのデビューを盛大に祝った。
また、最終公演では4月1日にセカンドシングル（タイトル未定）のリリース、STARGLOWとして初の全国17か所を巡るファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』の開催決定が発表され、会場は大きな歓声に包まれた。セカンドシングルには、新録曲3曲を収録予定となっている。
CDは初回盤Aの映像コンテンツとして2曲のMusic VideoとそのBehind The Scenesを、初回盤Bには好評を博したデビューティザー映像シリーズ「STARGLOW IS COMING」と「STARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-」を収録。三方背ケース仕様・フォトブック付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A・Bの映像コンテンツに加え、今作のPhoto Shooting Behind The Scenesを収める予定だ。さらにオリジナルグッズ「アクリルマルチスタンド・オリジナル集合トレーディングカード付き」のBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリース予定となっている。
確かな実力と強い輝きを放ち、ここからデビューのスタートを駆け抜けているSTARGLOW。今後の活動にもぜひ注目だ。
■DEBUT SHOWCASE「Wish upon a star」セットリスト
01．Moonchaser
02．GOTH
03．My Job
04．感電 (Original Track: 米津玄師)
05．優しさ (Original Track: 藤井風)
06．何様 (Original Track: SKY-HI)
07．KARATE KID
08．Love Myself ’26
09．Green Light
10．Blast Off
11．Secret Garden (Original Track: BE:FIRST)
12．PIECES -STARGLOW Ver.-
13．Star Wish
14．Forked Road
15．Moonchaser
■リリース情報
2026.04.01 ON SALE
SINGLE「タイトル未定」
■【画像】ライブの様子など
■【動画】STARGLOW「Star Wish」MV
■関連リンク
『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』特設サイト
https://starcruise2026.starglow.tokyo/
STARGLOW OFFICIAL SITE
https://starglow.tokyo/