【ライブレポート】STARGLOW、DEBUT SHOWCASE「Wish upon a star」大盛況で終了！約1万5千人を動員し輝かしいデビューを祝福

BMSG主催オーディション「THE LAST PIECE」から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』を開催。その公式レポートが到着した。

■全15曲の見事なパフォーマンスがファンを魅了！ セカンドシングルとファンミーティングツアーの開催も決定

STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』は1月31日～2月1日に渡り横浜BUNTAIにて計3公演で行われ、オリコン週間シングルランキング（2/2付） 1位・Billboard JAPAN週間シングル・セールス・チャート”Top Singles Sales”（1/28公開）1位を記録したデビュー曲「Star Wish」をはじめ、全15曲を披露した。

STARGLOWの世界観と高いパフォーマンス力を余すことなく詰め込んだステージで、約1万5千人の観客が会場を埋め尽くし、彼らのデビューを盛大に祝った。

また、最終公演では4月1日にセカンドシングル（タイトル未定）のリリース、STARGLOWとして初の全国17か所を巡るファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』の開催決定が発表され、会場は大きな歓声に包まれた。セカンドシングルには、新録曲3曲を収録予定となっている。

CDは初回盤Aの映像コンテンツとして2曲のMusic VideoとそのBehind The Scenesを、初回盤Bには好評を博したデビューティザー映像シリーズ「STARGLOW IS COMING」と「STARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-」を収録。三方背ケース仕様・フォトブック付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A・Bの映像コンテンツに加え、今作のPhoto Shooting Behind The Scenesを収める予定だ。さらにオリジナルグッズ「アクリルマルチスタンド・オリジナル集合トレーディングカード付き」のBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリース予定となっている。

確かな実力と強い輝きを放ち、ここからデビューのスタートを駆け抜けているSTARGLOW。今後の活動にもぜひ注目だ。

■DEBUT SHOWCASE「Wish upon a star」セットリスト

01．Moonchaser

02．GOTH

03．My Job

04．感電 (Original Track: 米津玄師)

05．優しさ (Original Track: 藤井風)

06．何様 (Original Track: SKY-HI)

07．KARATE KID

08．Love Myself ’26

09．Green Light

10．Blast Off

11．Secret Garden (Original Track: BE:FIRST)

12．PIECES -STARGLOW Ver.-

13．Star Wish

14．Forked Road

15．Moonchaser

■リリース情報

2026.04.01 ON SALE

SINGLE「タイトル未定」

