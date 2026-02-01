女性7人組「FRUITS ZIPPER」が1日、自身初となる東京ドームでの単独公演を行った。2022年の結成から約4年。昨年大みそかに初出場したNHK紅白歌合戦とともに憧れてきたステージにたどり着き、約5万人のふるっぱー（ファンの愛称）の前で大ヒット曲「わたしの一番かわいいところ」など44曲を披露した。

冒頭からファンの度肝を抜いた。LEDパネルの裏から出てきたのは、似顔絵が描かれた直径10メートルほどの7つの気球。それぞれにメンバーが乗り、上空から「RADIO GALAXY」を歌唱するというド派手演出で幕を開けた。月足天音（26）が「宇宙に届く大きな声で盛り上がっていましょう」とあおる一方、真中まな（26）は5万人の観客がペンライトを振る光景に感極まり、涙を流した。

レーザー光線や火柱など東京ドームならではの演出も詰め込んだ。それでもファンと近くでふれ合う時間を大切にしてきた7人だけに、トロッコに乗ってアリーナを一周したり後半になって再び気球に乗り3階席の観客にも目を合わせながら手を振るなどして交流を楽しんだ。

グループは芸能事務所「アソビシステム」のアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から誕生。「原宿から世界へ」を合言葉に、100人規模のライブハウスから地道に活動。着実にファンを増やしてきた。仲川瑠夏（28）は「しんどかったことや悲しいこともあった3年10カ月でしたが、こうして大きな夢をかなえられたのはみなさんのおかげです」と感謝。「これからもっと大きな夢をかなえる時もふるっぱーのみんなと一緒」と絆を強調した。

日本の「カワイイ文化」を世界に届けることも目標の一つ。アンコールで鎮西寿々歌（27）は「私たちはきょう、東京ドームからさらに大きな夢に向かって羽ばたいていきます。原宿から世界へ、そして宇宙へ。いつまでも自分たちらしくアイドル以上のアイドルを目指して進み続けます」と力強く宣言。東京ドームという国内最大規模の会場を満員の観客で埋め、次なる目線は、世界に向かっている。（吉澤 塁）