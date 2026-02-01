◎あす2日の全国の天気

北日本の日本海側は雪が続き、青森県や北海道の日本海側南部を中心に、大雪になる所があるでしょう。北陸や西日本の日本海側は湿った雪や雨が降りそうです。雷を伴って強く降る所もあるでしょう。太平洋側は晴れ間の出る所が多いですが、夕方以降は大阪や名古屋でも雨や雪の降る所がありそうです。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は前日と同じくらいの所が多いでしょう。札幌は-5℃、仙台は-2℃、東京は1℃、名古屋は1℃、金沢は2℃、大阪は2℃、福岡は3℃の予想です。この時期らしい冷え込みとなるでしょう。

日中の最高気温も前日と同じくらいの所が多いでしょう。札幌は0℃、仙台は5℃、東京は11℃、名古屋は9℃、金沢は5℃、大阪は10℃、福岡は11℃の予想です。北日本は午前中から、午後はその他の地域も次第に冷たい風が強まってきそうです。引き続き、寒さ対策をしっかりとしてお過ごしください。

◎週間予報

・西日本と沖縄

立春の4日(水)は日本海側も含めて広く晴れるでしょう。ただ、週末は再び寒気が流れ込み、山陰で雪や雨が降るでしょう。厳しい寒さは週後半、一時的に緩みそうです。土日は真冬の寒さが戻るでしょう。

・東日本

4日(水)は暦通り、寒さが和らぐでしょう。東京は5日(木)〜6日(金)にかけて14℃まで上がり、3月中旬並みの気温となりそうです。ただ、こちらも土日は再び寒さが戻るでしょう。北陸は雪や雨の日が多いですが、4日(水)は日差しが届きそうです。

・北日本

日本海側は3日(火)にかけて断続的に雪が降るでしょう。その後はいったん降り方が落ち着きますが、週末は再び雪や風が強まり、荒れた天気となるおそれがあります。また、この先は気温の変化が大きく、仙台は5日(木)は10℃まで上がりますが、土日は3℃どまりで厳しい寒さとなるでしょう。