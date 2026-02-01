アイドルグループ・ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲが１日、東京・文京区の東京ドームで「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ ＳＰＥＣＩＡＬ ＬＩＶＥ ２０２６ 『ＥＮＥＲＧＹ』」を開催した。

２０２２年４月のデビューから、約４年でたどり着いた東京ドームのステージ。７人は大型の気球に乗って登場し、松本かれんは「リハーサルの時はものすごく怖かったんですけど、みんなが近くにいたので、ヤッホーみたいなテンションで、気づいたら終わってました」と笑みを見せた。真中まなはドームを埋め尽くした５００００人のファンに「終わるまで泣かないって決めてたんですが、出てきた瞬間に、めっちゃ号泣しました」と感激していた。

体調不良でテレビ番組の出演を見合わせていた月足天音もこの日は元気な姿を見せ「ドキドキして昨日は寝れなかったです。羊を数えたら５００匹越えでした。ちょっと睡眠不足なんですけど、盛り上がりたい」と声をはり上げ「はちゃめちゃわちゃライフ！」「かがみ」などヒット曲を披露。さらに、アンコールでは２月２日配信リリースの「成長期なので。」を初披露するなど全３７曲を熱唱し、ファンを熱狂させた。

仲川瑠夏は「私たちは１００人規模の小さなライブハウスでデビューして、そこから一生懸命頑張って、楽しかったことや、しんどかったこともたくさんあった３年と１０か月でした」と振り返り「東京ドームでライブをするという夢をかなえてくれたのは、私たち７人の力だけではありません」とファンに感謝した。

さらに仲川は「もっと大きな夢をかなえるときは、ここにいるフルッパー（ファンの総称）のみんなに一緒にいてほしいなって思います。私たちは本当に本当にみんなのことが大好きです」と涙ぐみぐんでいた。