コレ大大大当たりーーッッ！！【ミスド】チョコ好きさん食べて！「新作ドーナツ」

1月9日より始まったのは、55周年の【ミスタードーナツ】と100周年を迎える【GODIVA（ゴディバ）】によるアニバーサリーコラボ。ゴディバのチョコレートの味わいをドーナツで楽しめる魅力的なラインナップとなっており、味はもちろんのことビジュアルにも注目です。

手土産に選びたい上品なビジュアル

ショコラトリーの商品のような上品さを感じる「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」。生ショコラフレンチ生地は、ミスドとゴディバが共同開発した生地で、公式サイトによると「ふんわりしっとり、口の中でとろける」ような食感が特徴なんだとか。生地にはキャラメルクリームとプラリネホイップがサンドされており、上品な味わいを楽しめそうです。

こだわりの生地をシンプルに味わう

「生ショコラフレンチ ノワール」も、生ショコラフレンチ生地を使用したドーナツです。こちらは、表面にショコラ風味のグレーズとホワイトチョコを施したシンプルな構成。生地のショコラ感を堪能できそうです。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「一番甘さ控えめな印象」とのこと。

チョコ好きなら見逃せない一品

レポーターHaruさんが「チョコ好きさんはコレ食べて」と推すのは「トリュフショコラドーナツ ノワール」。ビジュアルからも想像できるように、チョコづくしなドーナツとなっています。ベースのショコラドーナツ生地の上には、ガナッシュクリームとガナッシュホイップを重ね、トッピングにはフレークチョコとココアパウダーを使用。どこから食べてもチョコを感じられそうです。

ケーキのように上品で華やか

「トリュフショコラドーナツ プラリネ」は、ドーナツというよりもチョコレートケーキのような華やかな見た目が特徴的。トッピングのスライスアーモンドとシュガーの下には、ガナッシュクリームとプラリネホイップが重ねられています。ボリューム感はもちろん、見た目の華やかさも目を引くため、手土産にチョイスしても喜ばれそうです。

【ミスタードーナツ】とゴディバがコラボした「新作ドーナツ」は、どれを選んでも大当たりかも。ミスドネットオーダーでは、今回紹介した4商品をオリジナルボックスに入れた「アニバーサリーセット」を数量限定で販売中のため、あわせてチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる