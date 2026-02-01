タレントの七海りお(21)が、1月26日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】デコルテ、生もも、腰ほっそ！初体験で攻めた七海りお

正真正銘の初グラビアに挑んだ七海は自身のインスタグラムで【重大告知】として同誌初登場を報告。「人生で初めての挑戦です!!みんなが日々応援してくれたおかげでこのようなチャンスをいただけました!!本当にありがとうございます…」とファンに感謝した。



肩ひもなしのストライプ、下アングルからのバックショットなど初めてとは思えない大胆ショットも。インスタでは「夢みたいです」「プールで弾けてるななみんいっぱい見て欲しい♡」「大人セクシーな、ななみんお楽しみに」「週刊プレイボーイさんならではの大人な、ななみんが見れます ベッドの上で寝そべってみたり、とってもせくちぃで彼女感たっぷりの撮影でした！ななみんのこと彼女にしてみませんか…?」「21歳、本気出しました♡」と大人っぷりをグイグイ連続でアピールした。



インスタでは、アイドルグループ・#NOIDのメンバーとしてデビューが決まったことも報告。4月11日にデビューライブを行うことも伝えた。



「週プレ」公式サイトではインタビューも掲載。現役大学3年生であることも告白している。



同号はakb48の佐藤綺星（あいり）が表紙＆巻頭を担当。由良ゆら、緑川春菜、森田涼花、宮嶋くるみ、龍本弥生も登場している。



（よろず～ニュース編集部）