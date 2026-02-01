球春到来。巨人は１日に宮崎でキャンプインしました。ＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」は阿部巨人３年目のキャンプに密着取材。リポーター陣が鍛錬に励む選手の素顔に迫ります。

寒く強い風が吹いたサンマリン球場で、初めての光景に驚いている選手がいた。ドラフト２位の田和廉投手はブルペンに入るや否や「カメラがめちゃくちゃ動いてて…」と目を丸くした。投手が投げると、１球ごとに多くのカメラがボールの軌道を追う。今までになかった景色だったようだ。

早大時代には大観衆の早慶戦も経験。「球場だったら全然気にならないですけど」というが、この日は「目の前にカメラがいて投げるたびに動きが全員そろってたので」と少し戸惑いがあったという。ただ、頭脳派ルーキーは自分を見失うことなく、「おもしろい」と余裕を持って付け加えた。

新人合同自主トレ中から、自身の状態を確認して取り組み方を考えながら調整しているように見えた。初体験の連続でもすべてを俯瞰してみることができる。その落着きとクレバーさは東京ドームのマウンドでも生きる気がした。（報知プロ野球チャンネル・内藤 菜月）

◆内藤 菜月（ないとう・なつき） 茨城生まれの茨城育ち。巨人キャンプの取材は今年が初めて。