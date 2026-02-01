FRUITS ZIPPER、初の東京ドーム公演に5万人熱狂「これからも“NEW KAWAII”という大切な言葉を届けていきたい」
7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが、初の東京ドーム公演『FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026「ENERGY」』を1日に開催し、約5万人を動員。チケットはソールドアウトとなり、グループの快進撃を象徴する大熱狂のステージで、その人気と実力を見せつけた。
開演前、会場には4つ打ちのBGMが流れ、ファンの期待が高まる中、惑星を見つけたメンバーたちが登場する映像からライブがスタート。レーザーが空間を彩り、「RADIO GALAXY」のイントロが響きわたると、顔のイラストがデザインされた気球に乗ったメンバーが登場。シンクロライトの演出とともに冒頭から全開で盛り上げた。
ステージに着陸したメンバーが続けて披露したのは「君の明るい未来を追いかけて」。櫻井優衣が「FRUITS ZIPPERの始まりの曲です！」と元気に呼びかけ、序盤から熱気が高まる。3曲目「うぇるかむとぅ〜ざ▽（ハート）ふるっぱー！」の曲中では、鎮西寿々歌がこのライブで得意のギャグを封印することを宣言。マイクをステージに置くパフォーマンスで会場を沸かせた。
その後も「はちゃめちゃわちゃライフ！」「KawaiiってMagic」などシングル曲を立て続けに披露。音楽ユニット・CAPSULEのカバー「Sugarless GiRL」もライブで初披露され、「ハートのローラーコースター」「skyfeelan」「ふれふるサマー！」など、ジャンルやテンポの異なる楽曲をメドレーで畳みかけ、ファンを存分に楽しませた。
初顔合わせや初ライブの映像など、過去の自分たちに現在のメンバーがメッセージを送るエモーショナルな映像で特別な一夜をさらに盛り上げ、中盤では、未来的に発光する衣装に身を包み「BABY I LOVED」などをパフォーマンス。さらに、荘厳なイントロから始まる「スターライト・ヴァルキリー」では、炎の演出とともに黒のシックな衣装に再び着替えて登場。統一感のある衣装でのパフォーマンスからは、グループの一体感もさらに強く感じられた。「Re→TRY & FLY」でも再び炎が上がり、ギャップを感じさせるクール＆ダークなパフォーマンスでも魅了した。
後半は、飛行機デザインのトロッコに乗り込みながら「CO-個性」「Going！」を楽しさ全開で届けたほか、再び気球に乗って「NEW KAWAII」、ステージで「ハピチョコ」「わたしの一番かわいいところ」など人気曲を次々とパフォーマンス。勢いそのままに、「完璧主義で☆」で本編を締めくくった。
MCでは、仲川瑠夏が「無事に7人でこの日を迎えられて感謝の気持ちでいっぱいです。100人規模のライブハウスからデビューして、一生懸命がんばって、いろんなことがたくさんあった3年と10ヶ月でした。そんな私たちが東京ドームでライブをするっていう大きな夢を叶えられたのは、いつも応援してくれて、優しく寄り添ってくれ、たくさん励ましてくれるファンのみんなや、いつもサポートしてくれるスタッフや関係者のみなさんがいるからです。これからも“NEW KAWAII”という大切な言葉を、もっとたくさんの人に届けていきたいです。本当にみんなのことが大好きです。みんなも自分のことをたくさん愛してください」と、ファンと支えてくれた人たちへの深い感謝の思いを言葉にした。
アンコールでは「成長期なので。」「虹」「超めでたいソング〜こんなに幸せでいいのかな？〜」の3曲をたっぷりと披露。最後まで熱量にあふれたまま、公演の幕を下ろした。
全37曲のセットリストには、松本かれん＆櫻井優衣、鎮西寿々歌＆早瀬ノエル、仲川瑠夏＆月足天音＆真中まなといったユニットナンバーも含まれ、見どころ盛りだくさん。映像演出、照明、衣装、シンクロライト、顔イラストの気球、飛行機型トロッコなど、細部まで“NEW KAWAII”の世界観を詰め込んだ、FRUITS ZIPPERならではのスペシャルなステージとなった。
開演前、会場には4つ打ちのBGMが流れ、ファンの期待が高まる中、惑星を見つけたメンバーたちが登場する映像からライブがスタート。レーザーが空間を彩り、「RADIO GALAXY」のイントロが響きわたると、顔のイラストがデザインされた気球に乗ったメンバーが登場。シンクロライトの演出とともに冒頭から全開で盛り上げた。
その後も「はちゃめちゃわちゃライフ！」「KawaiiってMagic」などシングル曲を立て続けに披露。音楽ユニット・CAPSULEのカバー「Sugarless GiRL」もライブで初披露され、「ハートのローラーコースター」「skyfeelan」「ふれふるサマー！」など、ジャンルやテンポの異なる楽曲をメドレーで畳みかけ、ファンを存分に楽しませた。
初顔合わせや初ライブの映像など、過去の自分たちに現在のメンバーがメッセージを送るエモーショナルな映像で特別な一夜をさらに盛り上げ、中盤では、未来的に発光する衣装に身を包み「BABY I LOVED」などをパフォーマンス。さらに、荘厳なイントロから始まる「スターライト・ヴァルキリー」では、炎の演出とともに黒のシックな衣装に再び着替えて登場。統一感のある衣装でのパフォーマンスからは、グループの一体感もさらに強く感じられた。「Re→TRY & FLY」でも再び炎が上がり、ギャップを感じさせるクール＆ダークなパフォーマンスでも魅了した。
後半は、飛行機デザインのトロッコに乗り込みながら「CO-個性」「Going！」を楽しさ全開で届けたほか、再び気球に乗って「NEW KAWAII」、ステージで「ハピチョコ」「わたしの一番かわいいところ」など人気曲を次々とパフォーマンス。勢いそのままに、「完璧主義で☆」で本編を締めくくった。
MCでは、仲川瑠夏が「無事に7人でこの日を迎えられて感謝の気持ちでいっぱいです。100人規模のライブハウスからデビューして、一生懸命がんばって、いろんなことがたくさんあった3年と10ヶ月でした。そんな私たちが東京ドームでライブをするっていう大きな夢を叶えられたのは、いつも応援してくれて、優しく寄り添ってくれ、たくさん励ましてくれるファンのみんなや、いつもサポートしてくれるスタッフや関係者のみなさんがいるからです。これからも“NEW KAWAII”という大切な言葉を、もっとたくさんの人に届けていきたいです。本当にみんなのことが大好きです。みんなも自分のことをたくさん愛してください」と、ファンと支えてくれた人たちへの深い感謝の思いを言葉にした。
アンコールでは「成長期なので。」「虹」「超めでたいソング〜こんなに幸せでいいのかな？〜」の3曲をたっぷりと披露。最後まで熱量にあふれたまま、公演の幕を下ろした。
全37曲のセットリストには、松本かれん＆櫻井優衣、鎮西寿々歌＆早瀬ノエル、仲川瑠夏＆月足天音＆真中まなといったユニットナンバーも含まれ、見どころ盛りだくさん。映像演出、照明、衣装、シンクロライト、顔イラストの気球、飛行機型トロッコなど、細部まで“NEW KAWAII”の世界観を詰め込んだ、FRUITS ZIPPERならではのスペシャルなステージとなった。