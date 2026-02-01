「中国地区選手権競走・Ｇ１」（１日、下関）

元ボートレーサーでＳＧＶ１１を誇る山崎智也氏（５１）が来場。７Ｒ発売中に行われたトークショーに出演した。

ＭＣの永島知洋に呼び込まれてステージに山崎氏が登場すると、詰めかけたファンからは歓声と拍手。ただ、バシッと服装を決めてくるかと思いきや、上半身はパーカーだった。永島から「用意してもろた衣装をホテルに忘れたんですよ。だから、パーカーを着せました」と言われると、山崎氏は「カミさん（元ボートレーサーの横西奏恵氏）に怒られる」と苦笑いだった。

トークショーに出ることが珍しく、昨年１０月の当地のＧ２・モーターボート大賞以来と明かす。ボートレースをほとんど見ないそうで「椎名（豊）が賞金王（グランプリ）に乗ったら見ますよ」と語る。あとは「昨年のグランプリシリーズは見ましたよ。娘（山崎小葉音）のダンナ（前田滉）が出ましたから」と話した。

現役時代は酒をたしなんでいたが、２０２２年４月に引退してから「飲まなくなりました。一週間に１回くらい」とのこと。理由を問われると「仕事のことを考えたら酒を飲まないと寝られなかった」と明かした。

最近は自宅にずっといると笑う。永島から「（家族からは）ずっとおられたら嫌がられるでしょう」と問われると、山崎氏は「でも（妻には）遊びに行っていいよって言っていますから」と返答し、いい夫ぶりを自ら口にしていた。

自宅でのルーティンは「夜は（午後）９時３０分に寝て、早ければ（午前）２時くらいに起きますね。それでＹｏｕＴｕｂｅを見て、８時ごろに子どもたちを送って、帰ってきてまたＹｏｕＴｕｂｅ。政治系が面白いんですよ」と明かす。「総選挙ですよ」と山崎氏が言うと、観客席からは「出れば（立候補すれば）」との声が上がった。すると永島は「こんな声の小さい人は無理ですよ。（演説しても）聞こえないですから」と笑い飛ばす。それでも山崎氏は「総選挙もお願いします」と政界進出を考えさせるような言葉でトークショーを締めていた。