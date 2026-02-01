「なぜ13度優勝の魔術師が排除され続けるのか」 赤い悪魔の象徴は“初代殿堂入り”のはずだった 代理人がリーグへ圧力
プレミアリーグ史上最多となる13回の優勝を経験した伝説、ライアン・ギグス氏のリーグ殿堂入りを巡り、2026年に入り再選出を求める声が最高潮に達しているようだ。『The Times』が伝えている。
同氏は本来、2020年にアラン・シアラー氏とともに初代殿堂入りメンバーとして選出される予定だった。しかし、家庭内暴力の容疑が浮上したことを受け、リーグ側が水面下で決定を撤回。代替としてティエリ・アンリ氏が選ばれるという異例の経緯をたどった。2023年に無罪が確定した現在も、リーグはギグス氏を殿堂リストから外したままとなっている。
ジャーナリストのサム・ピルガー氏は「ギグスが殿堂入りしない限り、この制度そのものが恥ずべきものになる」と厳しく批判。一方で、兄の妻との不倫関係など過去の私生活を理由に「殿堂の権威を守るべきだ」と主張する反対意見も根強い。
現在までに26名が殿堂入りしているが、通算162アシストという前人未到の記録を打ち立てた“魔術師”の名は、いまだ刻まれていない。リーグが次に下す判断は、フットボール界における「功績」と「倫理」の線引きを問う、重要な試金石となりそうだ。