◇別府大分毎日マラソン（１日、大分市高崎山うみたまご前スタート、別府市亀川漁港前折り返し、大分市ジェイリーススタジアムゴール＝４２・１９５キロ）

青学大出身の吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝が２時間６分５９秒で日本人トップの２位。青学大の「シン・山の神」黒田朝日（４年）が２時間７分３秒で日本人２位の３位と健闘した。

吉田は現在も母校を練習拠点に原晋監督（５８）の指導を受けている。日本歴代４位の２時間５分１６秒の自己ベストを持つ吉田は、その実績通りに「原軍団」の同門同士の争いを制した。「黒田朝日はしつこかったけど、楽しかった。頼もしい存在です」と笑顔でデッドヒートを振り返った。

第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大は、５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし「シン山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した黒田朝日をはじめ、同８区で区間新記録をマークして３年連続区間賞を獲得した塩出翔太（４年）、３区７位の宇田川瞬矢（４年）、４区３位の平松享祐（３年）、１区登録ながら体調不良のため当日変更で欠場した荒巻朋熈（４年）の５人が出場した。

平松は２時間１１分３１秒で１９位、荒巻は２時間１３分５６秒で２９位、宇田川は２時間２１分３９秒で３９位。塩出は約３３キロで途中棄権となった。

宇田川は約１０日に胃腸炎を患った影響で後半に失速。好調だった塩出はマラソンの洗礼を受けた。

最近の箱根駅伝では１２年で９勝を誇る青学大は大分でも大人気。レース終了後、競技場前に約５００人のファンが集まった。

「マラソンの会場に、こんなにたくさんの人が来てくれるのは、レジェンドの瀬古利彦さん以来ではないでしょうか？ 一人ひとりにサインをすることはできないので、写真撮影の時間を設けて、選手がそれぞれあいさつします」と原監督は異例の「即席ファン感謝イベント」を敢行した。

ＧＭＯインターネットグループの吉田と青学大勢が感謝の言葉を伝えると、ファンの間から大きな拍手と歓声が沸き起こった。