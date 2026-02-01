秋元康氏プロデュースの女性アイドルグループ「Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅ」が１日、東京・日本橋三井ホールでデビュー１周年コンサートを開催した。

１年間の成長を見せつけた。デビュー曲「ＩＬＵ」から、この日初お披露目となった「君の居場所、僕の居場所」（２８日リリース）まで全１９曲をパフォーマンス。日向坂４６の代表曲「ドレミソラシド」のカバーでは、１６人の全メンバーで一糸乱れぬダンスを披露した。会場には昼夜２公演で計１５００人が集まり、永瀬真梨は「このタイミングでみんなとコンサートができたことをうれしく思ってて、ファンの皆さんからこんなに声援が来ると思ってなかった」と涙ながらに喜びをかみ締めた。

Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅは約１年半の下積みを経て昨年１月にデビュー。１年で３枚のデジタルシングルをリリースしたほか、秋に開催したリリースイベントでは１０００人の動員目標を達成するなど精力的に活動した。これまでの日々について、朝宮日向は「１年が本当に短くて、昨日デビューしたくらいの感覚。あっという間だった」としみじみ振り返った。

アンコールでは、スタッフから７月２９日に目標の一つだった東京・Ｚｅｐｐ ＤｉｖｅｒＣｉｔｙでライブを行うことをメンバーにもサプライズで発表。この１年で悔しさも喜びも味わったという永瀬は「もっともっとＲａｉｎ Ｔｒｅｅを大きくしてみんなを大きいステージに連きたいなと思いました」と背筋を伸ばした。アイドル界に旋風を起こすべく、２年目も突っ走っていく。