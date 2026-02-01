ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）の第５話が１日、放送された。柴田勝家役で出演する俳優の山口馬木也がコメントを寄せた。

自身が演じる柴田勝家について「これまで多くの作品で描かれてきたように、勇猛果敢で人々から恐れられる武将です。カードゲームで例えるなら、自分の手元に一枚は持っておきたいような頼もしい存在ではないでしょうか（笑）。一方で、強さとは対照的に、どこかもろい部分もあったのではないかと想像しています。そういった一面も、今まさに演じながら探っているところです。そして何より、豊臣兄弟の大きな壁としてしっかり立ちはだかっていきたいと思います」とコメントした。

ドラマでは豊臣兄弟とのやり取りが早くも注目の的に。「小一郎役の仲野太賀さんと藤吉郎役の池松壮亮さん、お二人の演技がもう最高で。一役者として、お二人が俳優として体現されていることは本当にすばらしく、脅威にすら感じるほどです。その思いは、勝家が豊臣兄弟に抱く嫉妬のような思いにも通じるのではないかと思います。特に強く感じたのが、兄弟が信長（小栗旬）からわらじを受け取るシーン（第４回／１月２５日放送）です。あのお芝居には本当に心を射抜かれましたね。そのとき抱いた感情は、今後の自分の演技にも生かしたいと思います」と語った。