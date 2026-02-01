ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）の第５話が１日、放送された。松平元康（徳川家康）役で出演する俳優の松下洸平がコメントを寄せた。

主人公・豊臣秀長を演じる仲野太賀に触れ「太賀君とは一緒にお芝居をするのが本当に楽しいです。過去にも共演経験がありますが、そのころから言葉では形容しがたい魅力を持っていました。今作の太賀君や池松さんの演技は軽快でありながら、彼らのセリフを受け取るとずっしりと重さを感じます。そんな不思議な魅力で、豊臣兄弟を演じられています。あうんの呼吸で演じている２人の関係性は、見ていて本当に気持ちがよく、少しうらやましくもあります」と語った。

松下は織田信長についてもコメント。「家康にとって織田信長（小栗旬）は恩人である一方、恐ろしい存在でもあるという、非常に複雑な関係だと感じています。いまや家康は信長傘下の１人で、信長の命令は絶対です。現在の自分では信長を越えられないことに、どこか歯がゆさも感じているのではないでしょうか。信長を演じる小栗さんは、３６０度どこから見ても信長そのものです。目が合うとセリフが飛んでしまうほどかっこよくて、迫力と男らしさを感じます。ふだんは本当に優しくて人思いなお方です」とした。