ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）の第５話が１日、放送された。松平元康（徳川家康）役で出演する俳優の松下洸平がこの日、コメントを寄せた。

自身が演じる徳川家康について「どこかニヒルで腹の底が見えない人物というイメージを抱いていました。『豊臣兄弟！』の家康にもその要素はあるのですが、ユーモラスでチャーミングで、少し抜けているところがおかしくて。家康の近習・石川数正（迫田孝也）との会話がどこかかみ合っていないところも面白いですよね。誰も見たことがないような家康像を、脚本家の八津（弘幸）さんが描いているので、脚本に忠実に演じて、いい意味で“何を考えているのか分からない家康”になれたらと思います」と意気込んだ。

そのために「お芝居ではなるべく人の目を見ないように心がけています。目線を外しているとき、家康が何を考えているのか、皆さんにぜひ想像して楽しんでいただきたいです。また、大河ドラマでは『どうする家康』の松本潤さん以来になりますが、有名な金ピカの甲冑（かっちゅう）を着られるのもすごくうれしいです」と続けた。

豊臣兄弟については「今後、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）が台頭していく中で、家康が２人の存在を脅威に感じていることが、徐々に描かれていきます。しかも２人は、思慮深い家康とは真逆で、情熱で突き進んでいくタイプなので、背中がゾワゾワするような場面も出てきます。そのあたりから、家康なりの“ギラギラ”したところも表れ始めるので、どんな引き出しが開いていくのか自分でも楽しみにしています」と期待した。