女優の加藤ローサがドラマのオフショットを公開した。

加藤は１日までに自身のインスタグラムを更新。「４話のオフショットです〜 赤木のお母さん役の榊原郁恵さん 現場にいらっしゃるだけで、全体が明るい暖かい空気に包まれました〜楽しかった！」などとつづり、襟付きのフラワーレースワンピースを着用し、女優・榊󠄀原郁恵との２ショットなどを公開した。

この投稿には、「お人形さんみたい」「いつもかわいい」「オフショットありがとうございます」「すごくお似合いで綺麗です」「明るくてホント素敵な笑顔だ！」「ナイススマイル」「いつもローサさんには楽しんで笑ってて欲しいな！」などのコメントが寄せられた。

２００４年、結婚情報誌「ゼクシィ」のＣＭで人気者になった加藤。１１年、２６歳の時にサッカー日本代表の松井大輔氏と結婚。海外チームでプレーする松井氏とともに欧州を転々とした。フランスで第１子となる男児を出産。ブルガリア、ポーランドに移動しながら１４年に第２子となる次男を出産した。２５年８月放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）で松井氏と離婚していたことを公表。「一緒に住んだままなんですけど」と同居は続けていると語っていた。