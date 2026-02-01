2月1日、京都競馬場で行われたG3・シルクロードステークス（芝1200m）は、太宰啓介騎乗の16番人気、フィオライアが波乱を演出した。土曜小倉では5800万円を超える3連単が飛び出し、日曜のWIN5はキャリーオーバーと、全体的に大荒れの週末となった。

シルクロードS、勝利ジョッキーコメント

1着 フィオライア

太宰啓介騎手

「一歩目が遅れ気味だったのですが、二の脚が速かったですし、行ってから楽なペースで外が来てくれていい感じになりました。終始手応えはよかったです。若干左に張り気味に走るのでちょうどいい場所で走れました。（勝ったのは）ゴールまでわからなかったのですが、横見たら出てるかなと思いました。（今月末で定年を迎える西園調教師へ向けて）ずっとお世話になっているので、いい結果を出せてよかったです」

レース結果、詳細は下記のとおり。

2月1日、京都競馬場で行われた11R・シルクロードステークス（G3・4歳上オープン・ハンデ・芝1200m）は、太宰啓介騎乗の16番人気、フィオライア（牝5・栗東・西園正都）が勝利した。1/2馬身差の2着に6番人気のレイピア（牡4・栗東・中竹和也）、3着に9番人気のヤマニンアルリフラ（牡5・栗東・斉藤崇史）が入った。勝ちタイムは1:08.0（良）。

1番人気で岩田望来騎乗、ロードフォアエース（牡5・栗東・友道康夫）は9着、2番人気で横山武史騎乗、カルプスペルシュ（牝4・栗東・石坂公一）は4着敗退。

【根岸S】得意コースで飛躍！ロードフォンスが重賞2勝目

大混戦のゴール前

太宰啓介騎乗の16番人気、フィオライアが逃げ切りを決めて大波乱を演出した。ゴール前では各馬横一線で飛び込んでくる大混戦。その中でも最後までしぶとく粘りこんだフィオライアがまんまと逃げ切った。2着には6番人気レイピア、3着には9番人気ヤマニンアルリフラが入り、3連単は243万8990円の払戻しと大荒れの決着となっている。

フィオライア 16戦6勝

（牝5・栗東・西園正都）

父：ファインニードル

母：フルールシチー

母父：サクラバクシンオー

馬主：友駿ホースクラブ

生産者：日高大洋牧場

【全着順】

1着 フィオライア 太宰啓介

2着 レイピア 佐々木大輔

3着 ヤマニンアルリフラ 団野大成

4着 カルプスペルシュ 横山武史

5着 ヤブサメ 武豊

6着 アブキールベイ 吉村誠之助

7着 イコサン 斎藤新

8着 エーティーマクフィ 富田暁

9着 ロードフォアエース 岩田望来

10着 ナムラアトム 菱田裕二

11着 エイシンフェンサー 川又賢治

12着 ビッグシーザー 北村友一

13着 アルテヴェローチェ 国分優作

14着 ウインアイオライト 高倉稜

15着 ダノンマッキンリー 高杉吏麒

16着 オタルエバー 幸英明

17着 エコロレジーナ 池添謙一

18着 カリボール 酒井学