有吉弘行、第2子誕生をラジオで報告「ワンオペで子供の面倒を見ております」インスタでの“匂わせ投稿”にも言及
【モデルプレス＝2026/02/01】有吉弘行（51）が2月1日、自身がパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（毎週日曜よる20時〜）に出演。第2子が誕生したことを報告した。
【写真】有吉弘行が演技を絶賛した人気芸人
1月31日放送のフジテレビONE特別番組『ケンドーコバヤシの重大発表！』（22時〜／CS放送）にて一般女性と結婚し、2026年1月に第1子となる長男が誕生していたことを公表したお笑いタレントのケンドーコバヤシを祝福した有吉。続けて「私も第2子が生まれてしまいまして、51歳で2児の父に」と第2子が誕生していたことを明かした。
そして、1〜2週間ほど妻が不在だったことを明かし「私はワンオペで子供の面倒を見ております。子供を抱いたまま病院に行ったり激烈に疲れております」と告白。また、「実はインスタの方で足の裏の写真を匂わせ投稿してしまった」と語りつつも、写真の足は自身のものであると語り、笑いを誘っていた。
有吉は、2021年4月に元アナウンサーの夏目三久さんと結婚を発表。2024年3月に第1子の妊娠を報告している。（modelpress編集部）
情報：JFN
【Not Sponsored 記事】
