松下洸平、仲野太賀＆池松壮亮の関係性絶賛「少しうらやましくもあります」【「豊臣兄弟！」コメント】
【モデルプレス＝2026/02/01】俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ：毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K：毎週日曜午後6時〜）より、俳優の松下洸平と山口馬木也のコメントが到着した。
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。松下は豊臣兄弟の最強のライバル・松平元康、山口は織田信長の重臣の一人・柴田勝家を演じている。
ー 徳川家康について
僕は歴史上の徳川家康に対して、どこかニヒルで腹の底が見えない人物というイメージを抱いていました。「豊臣兄弟！」の家康にもその要素はあるのですが、ユーモラスでチャーミングで、少し抜けているところがおかしくて。家康の近きん習じゅう・石川数正（迫田孝也）との会話がどこかかみ合っていないところもおもしろいですよね。誰も見たことがないような家康像を、脚本家の八津（弘幸）さんが描いているので、脚本に忠実に演じて、いい意味で“何を考えているのか分からない家康”になれたらと思います。そのために、お芝居ではなるべく人の目を見ないように心がけています。目線を外しているとき、家康が何を考えているのか、皆さんにぜひ想像して楽しんでいただきたいです。また、大河ドラマでは「どうする家康」の松本潤さん以来になりますが、有名な金ピカの甲冑かっちゅうを着られるのもすごくうれしいです。
ー 豊臣兄弟について
今後、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）が台頭していく中で、家康が2人の存在を脅威に感じていることが、徐々に描かれていきます。しかも2人は、思慮深い家康とは真逆で、情熱で突き進んでいくタイプなので、背中がゾワゾワするような場面も出てきます。そのあたりから、家康なりの“ギラギラ”したところも表れ始めるので、どんな引き出しが開いていくのか自分でも楽しみにしています。
ー 主演の仲野太賀さんについて
太賀君とは一緒にお芝居をするのが本当に楽しいです。過去にも共演経験がありますが、そのころから言葉では形容しがたい魅力を持っていました。今作の太賀君や池松さんの演技は軽快でありながら、彼らのセリフを受け取るとずっしりと重さを感じます。そんな不思議な魅力で、豊臣兄弟を演じられています。あうんの呼吸で演じている2人の関係性は、見ていて本当に気持ちがよく、少しうらやましくもあります。
ー 織田信長について
家康にとって織田信長（小栗旬）は恩人である一方、恐ろしい存在でもあるという、非常に複雑な関係だと感じています。いまや家康は信長傘下の1人で、信長の命令は絶対です。現在の自分では信長を越えられないことに、どこか歯がゆさも感じているのではないでしょうか。信長を演じる小栗さんは、360度どこから見ても信長そのものです。目が合うとセリフが飛んでしまうほどかっこよくて、迫力と男らしさを感じます。ふだんは本当に優しくて人思いなお方です。
ー 柴田勝家について
勝家は、これまで多くの作品で描かれてきたように、勇猛果敢で人々から恐れられる武将です。カードゲームで例えるなら、自分の手元に一枚は持っておきたいような頼もしい存在ではないでしょうか（笑）。一方で、強さとは対照的に、どこかもろい部分もあったのではないかと想像しています。そういった一面も、今まさに演じながら探っているところです。そして何より、豊臣兄弟の大きな壁としてしっかり立ちはだかっていきたいと思います。
ー 豊臣兄弟について
小一郎役の仲野太賀さんと藤吉郎役の池松壮亮さん、お二人の演技がもう最高で。一役者として、お二人が俳優として体現されていることは本当にすばらしく、脅威にすら感じるほどです。その思いは、勝家が豊臣兄弟に抱く嫉妬のような思いにも通じるのではないかと思います。特に強く感じたのが、兄弟が信長（小栗旬）からわらじを受け取るシーン（第4回／1月25日放送）です。あのお芝居には本当に心を射抜かれましたね。そのとき抱いた感情は、今後の自分の演技にも生かしたいと思います。
ー 主演の仲野太賀さんについて
太賀さんが背中で引っ張ってくださっているので、「豊臣兄弟！」は必ず面白い作品になるという確信があります。現場ではいつもニコニコされていて、周囲のことも気遣う、非の打ちどころのない太賀さんですが、やはり役者としての表現力のすごさにはほれてしまいます。なかでも、池松さんとのやりとりは見ていて幸せな気持ちになります。
ー 織田信長について
勝家は信長に対して、人知を超えた何かを感じているのだと思います。シンプルに憧れを抱いているのではないでしょうか。そんな信長のカリスマ性は、演じる小栗旬さんが持つ俳優としてのカリスマ性にも通じるものがあると感じます。僕は勝手に、小栗さんは感覚的にお芝居をするタイプの俳優さんだと思い込んでいたのですが、ご本人は「理解してから先に進むタイプ」だとおっしゃっていて。その話を聞いて、信長も一見感覚派に見えるけれど、実際は小栗さんのように緻密に計算して動いていたのかもしれないと思うようになりました。
