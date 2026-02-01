てんびん座は「お金の巡りが一気によくなる！」 12星座もっちぃ占い｜2/2〜2/8

2/2（月）〜2/8（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

💼 牡羊座：5日（木）は「仕事のイメージが広がる」

牡羊座のあなたは、仕事運が⚪︎。5日（木）は、お仕事のイメージが次々と広がりそうな予感です。目的にあわせて合理化することよりも、わくわくできることを優先しましょう♪

また、これから誰とどう関わっていくか、人間関係の気持ちが定まりそうな予感です。3日（火）は、言葉が暴走しやすいので注意しましょう♪

🤝 牡牛座：5日（木）は「人間関係に変化アリ」

牡牛座のあなたは、5日（木）が人間関係の流れが変化しやすいときです。心のどこかで距離をとろうかな…と考えている人との関係が特に変わりやすいので、迷いがあるなら気をつけましょう☆

しかし、結論を急ぎすぎるとあとで手戻りして逆に時間がかかってしまいそうです。特に2日（月）は、1つ1つの決定に対して、慎重な気持ちをもってください。

💼 双子座：7日（土）は「行動開始に最適」

双子座のあなたは、7日（土）に決めたことは、一気に話が進みます。お仕事の方向性、密かな転職の誘惑、副業のこと…などなど、お腹の中に温めているものがあるなら、行動開始はこの日がベストです♪

2日（月）は、満月の影響もあって心が不安定になりやすいときです。人からの返事の有無や既読の有無を重視しないことが大切です。そんなところに気持ちは表れません♡

🤝 蟹座：8日（日）は「誠意ある対応で信頼が爆上がり」

蟹座のあなたは、8日（日）に優しい気持ちで提案したことが約束に変わりやすい星回りです。プレッシャーを感じるかもしれませんが、誠意をもって対応すれば信頼が爆上がりします。

5日（木）は気が散りやすく、お仕事に対する集中力が欠けてしまうかもしれません。一人で一気に仕上げる仕事よりも、人とのコミュニケーションが生じる仕事に力を入れるとよさそうです。

🤝 獅子座：2日（月）は「人との関係が深くなる」

獅子座のあなたは、人とつながりたい、わかり合いたいという気持ちが増大する1週間です。2日（月）は、満月につられるように人との関係が深くなるでしょう☆

3日（火）は、衝動的な出費がひどくなりやすいときです。必要性の検証をするというよりも、衝動が起こりやすい場所には近づかないのが無難かもしれません♪

💼 乙女座：4日（水）は「タスクの見極めが成功のカギ」

乙女座のあなたは、やることの優先順位をどうつけるかが鍵になりそうです。4日（水）は、次のタスクを冷静に見極めることができれば、圧倒的な成果をあげることができそう！

5日（木）は、人の事情を背負い込みやすくなってしまいそうな予感です。優しくすることは素敵なことですが、すべてを「自分事」にしたら疲弊します♭

💰 天秤座：7日（土）は「お金の巡りが一気によくなる！」

天秤座のあなたは、7日（土）にお金に関する運気の巡りが一気によくなりそうな予感です。よい買い物をしたと心から思えてホクホクできそうです。

3日（火）は、一人の時間を大切にしたい星回りです。無理にアポを入れず、自分のペースで過ごしていると、むしろ人間関係がよい方向に進みそうな予感。

🎉 蠍座：8日（日）は「特別な行動を起こすと◎」

蠍座のあなたは、8日（日）が特に運気がいい日です。推し活の抽選や、ファンレターを書くなど特別な行動を起こすならこの日が最大吉です♪

2日（月）は、余分なものを買いやすい誘惑の日です。特にインテリアに関する小物で、すでに持っているものと重複するものに気持ちを惹かれやすいので注意してください。

💼 射手座：2日（日）は「スタートダッシュが大切」

射手座のあなたは、2日（月）が自分の仕事のペースを取り戻しやすい日です。週明けはいきなりのスタートダッシュを意識すると、一週間がスムーズに回り始めます☆

5日（木）は、お金に関する判断を急がないほうがよい日です。「もう少し様子を見てから」のスタンスでのんびり構えましょう。今使わなかったお金が、明日の推し活に役立つかも！

💰 山羊座：5日（木）は「堅実な判断ができる」

山羊座のあなたは、5日（木）が堅実な判断ができる日です。 大きな買い物の検討や、家計の見直しに着手するのにぴったりです。帳簿と向き合う作業には◎の星回りです。

6日（金）は、近い人との関係で、余分な過去をひっくり返してイライラしてしまうことがあるかもしれません。過ぎたことは過ぎたこととして、小粋に捨て去りましょう♪

🤝 水瓶座：6日（水）は「久しぶりの人に連絡を」

水瓶座のあなたは、人とのつながりに特別な温かみを感じられる1週間になりそうな予感！ 特に6日（金）は、久しぶりの人に連絡を取ってみるのにも最適なタイミングです。

色々楽しいことがある1週間ですが、8日（日）だけはお財布の紐をきつめに閉めておきましょう。気分が大きくなって、ついつい使いすぎてしまう星回りです。

💰 魚座：8日（日）は「新たな収入源のヒントが」

魚座のあなたは、新しい収入源を獲得できそうな1週間です。特に8日（日）は、副収入を得るためのヒントがありそう。面白そうだと思うものには積極的に飛びついてください。

6日（金）は、仕事のモチベーションが上がりにくい日です。「今日は省エネモードで」と決めてしまえば気が楽になります。無理は禁物★

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X