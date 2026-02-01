福岡みなみのライバー事務所『like me』 AViCが子会社化 背景も説明「さらに大きな挑戦ができる」
実業家でタレントの福岡みなみが1月29日、都内で自身が設立したライバー事務所『like me』の新体制発表会を行った。
【写真】笑顔で事業展開発表会で話す福岡みなみ
福岡が2022年に設立したライバー事務所「like me」を中心にライブマネジメント事業を展開するSpicaは、同日付で東証グロース市場のAViCの子会社となった。
トップライバーとしても活躍する福岡のノウハウを武器に、同社は急成長。今回のM＆Aによって、上場企業グループの一員となった。M＆A成約式にも出席した福岡は「人生で一番の思い出になりました」と喜びを語り、ライブ配信の魅力について「スマホ1台で自宅からスターになれる」と強調。今回の決断について「クリエイターさんがより輝けるステージを用意したかった。さらに大きな挑戦ができると感じた」と背景を説明していた。
