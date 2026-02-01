俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は1日、第5回が放送された。話題のシーンを振り返る。「光る君へ」以来2年ぶり2回目の大河出演を果たし、徳川家康役に挑む俳優の松下洸平（38）からコメントも到着した。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第5回は「嘘から出た実（まこと）」。1563年（永禄6年）、織田信長（小栗旬）は小牧山城に拠点を移し、織田家中で御前試合を開くことを決定。小一郎（仲野太賀）は藤吉郎（池松壮亮）のライバル・前田利家（大東駿介）の鼻を明かすべく、一計を案じる。信長は木下兄弟のイカサマを見抜き、美濃攻めに不可欠な鵜沼城の調略を2人に指示。しかし、鵜沼城主・大沢次郎左衛門（松尾諭）は今まで誰の説得にも応じておらず…という展開。

「桶狭間の戦い」（1560年・永禄3年）の後、松平元康（松下洸平）は敗れた今川家から独立。三河・岡崎城へ帰還した。美濃攻めに集中したい信長は1562年（永禄5年）、元康（松下洸平）と同盟を結んだ。

尾張・清須から帰る元康一行を見送るよう、信長は藤吉郎に命令。のちの「三英傑」が一堂に会した。

藤吉郎「どうすれば松平様のようにお偉くなれますでしょうか」

元康「容易いことよ。信長殿を信じることじゃ。そして誰にもできぬことをやってのけるのじゃ。恐れず、己を信じて突き進むのじゃ。（左手で胸を叩き）大事なのはここじゃ。熱意が人を動かし、勝敗を決する」「見送り、かたじけない。ここで結構でござる」

藤吉郎は感激。石川数正（迫田孝也）と2人きりになると、元康は本音を明かした。

数正「よくもまあ」

元康「すべて逆のことを言うてやったわ」

数正「何が大事なのはここでございますか。白々しくて思わず吹き出しそうになりましたわ」

元康「織田の下侍になんでわしの考えを教えねばならんのだ」

2人は大笑いした。

家康には狡猾な“狸親父”のイメージがあるが、その片鱗。SNS上には「既に狸じゃなーw」「すべて逆のことを言うブラック元康」「生真面目な顔で嘘をつける。流石は狸。見え見えの道化で嘘をつく猿との対比も面白い」などの声が続出。反響を呼んだ。

大役について、松下は「僕は歴史上の徳川家康に対して、どこかニヒルで腹の底が見えない人物というイメージを抱いていました。『豊臣兄弟！』の家康にもその要素はあるのですが、ユーモラスでチャーミングで、少し抜けているところがおかしくて。家康の近習・石川数正（迫田孝也）との会話がどこかかみ合っていないところも面白いですよね。誰も見たことがないような家康像を、八津さんが描いているので、脚本に忠実に演じて、いい意味で“何を考えているのか分からない家康”になれたらと思います」と抱負。

「そのために、お芝居ではなるべく人の目を見ないように心掛けています。目線を外している時、家康が何を考えているのか、皆さんに是非想像して楽しんでいただきたいです」と役作りの一端を明かした。

8日は第51回衆院選の開票速報のため、放送休止。次回は15日、第6回「兄弟の絆」がオンエアされる。