キル フェ ボンのバレンタインにときめく♡イチゴとチョコの限定タルト

タルト専門店「キル フェ ボン」から、バレンタインシーズンに心ときめくショコラフェアが登場します。2026年2月9日(月)から開催される「Strawberry meets Chocolate」は、10年ぶりの開催となる特別なフェア。みずみずしいイチゴと、まろやかなチョコレートを主役に、素材の魅力を最大限に引き出したタルトがそろいます。大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にも選びたくなる、とっておきの味わいです♪

10年ぶり開催のショコラフェア

「Strawberry meets Chocolate」は、キル フェ ボン全12店舗で開催される期間限定フェア。

静岡県産「紅ほっぺ」や福岡県産「あまおう」など、選び抜かれたイチゴとチョコレートの相性にこだわり、それぞれの持ち味が引き立つよう丁寧に仕立てられています。

店舗ごとにラインナップが異なるため、訪れる楽しみが広がるのも魅力のひとつです。

紅ほっぺ×チョコの華やかタルト

「輪花型“紅ほっぺ”とホワイトチョコのチーズスフレタルト」は、ホワイトチョコを加えたチーズスフレに、甘酸っぱい紅ほっぺを合わせた一品。

販売期間は2026年2月9日(月)～2月18日(水)、価格はpiece1,090円、whole(25cm)10,908円です。

東日本店舗限定の「特選静岡県産“紅ほっぺ”とチョコレートクリームのタルト」は、大粒の紅ほっぺ約25粒を贅沢に使用。

チョコレート風味のカスタードとクリーム、スポンジの軽やかさが魅力で、価格はpiece1,998円、whole(25cm)19,980円です。

あまおうが主役の特選タルト

西日本店舗では「特選福岡県産“あまおう”とチョコレートクリームのタルト」が登場。

艶やかな果皮とジューシーな果肉が特長のあまおうを厳選し、チョコレートクリームとふんわりスポンジを重ねました。

販売期間は2026年2月9日(月)～2月18日(水)、価格はpiece1,998円、whole(25cm)19,980円。クルミの砂糖がけが食感のアクセントになっています。

バレンタインに寄り添う甘い時間

イチゴの甘酸っぱさとチョコレートのコクが織りなす、キル フェ ボンならではのバレンタインフェア。華やかな見た目と繊細な味わいは、特別な日のひとときをやさしく彩ります。

大切な人と分け合うのも、自分のためにじっくり味わうのもおすすめ♡この季節だけの限定タルトで、心まで満たされるバレンタインを楽しんでみてはいかがでしょうか。