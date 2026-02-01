『豊臣兄弟！』元アイドルが初大河「可愛いと思ったら」「大役じゃん！」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第5回が、2月1日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】元アイドルが大河デビュー！登場シーン
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
第5回は、小牧山城に拠点を移した信長（小栗旬）は、織田家中で御前試合を開くことを決定。小一郎(仲野太賀)は、試合で藤吉郎(池松壮亮)のライバル・前田利家（大東駿介）の鼻を明かすべく、一計を案じる。そんな2人に、信長は美濃攻めに不可欠な鵜沼城の調略を申し付ける。だが鵜沼城主・大沢次郎左衛門(松尾諭)は、これまで誰の説得にも応じていないという。果たして小一郎たちは、大沢の心を動かすことができるのか…という展開が描かれた。
御前試合のシーンで加賀国（石川県南部）の大名・前田利家の正室・まつが初登場。学問や武芸に長（た）け、夫・利家を支え、家を守るために尽力した。豊臣兄弟やその家族と深くかかわり、やがて豊臣政権下で利家が秀吉を支えるようになると、まつと寧々も親密な関係を築いていく。
まつを演じる元櫻坂46・菅井友香が大河デビューを飾った。視聴者からは「前田利家のヨッメの声が元気でかわええなーと思っていたら菅井友香さんでしたか！」「つ、ついに我らの菅井友香様が大河ドラマのクレジットに！涙」「菅井さんとうとう出てきた」「可愛いと思ったら菅井さんでした！」「前田利家の妻とか大役じゃん！」などの声が寄せられている。
