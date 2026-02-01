【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 昔を懐かしむ言葉がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、日常会話で使う言葉や、道具の名前などをピックアップしました。空欄の前後をよく見て、リズムよく2文字を当てはめてみてください。
□□ころ
□□にます
ぴ□□せん
□□よ
ヒント：過去の「ある時期」を指す言葉が含まれています
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あの」を入れると、次のようになります。
・あのころ（あの頃）
・あのにます（アノニマス）
・ぴあのせん（ピアノ線）
・あのよ（あの世）
「あの頃」や「あの世」のように、場所や時間を指す指示語としての「あの」を使った表現の中に、楽器の「ピアノ（piano）」の一部や、匿名を意味する「アノニマス（anonymous）」といったカタカナ語が隠れていました。同じ「あの」という響きでも、日本語の指示語と外国語由来の言葉が綺麗に混ざり合っているのが面白いポイントです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日常会話で使う言葉や、道具の名前などをピックアップしました。空欄の前後をよく見て、リズムよく2文字を当てはめてみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ころ
□□にます
ぴ□□せん
□□よ
ヒント：過去の「ある時期」を指す言葉が含まれています
↓
↓
↓
↓
↓
正解：あの正解は「あの」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「あの」を入れると、次のようになります。
・あのころ（あの頃）
・あのにます（アノニマス）
・ぴあのせん（ピアノ線）
・あのよ（あの世）
「あの頃」や「あの世」のように、場所や時間を指す指示語としての「あの」を使った表現の中に、楽器の「ピアノ（piano）」の一部や、匿名を意味する「アノニマス（anonymous）」といったカタカナ語が隠れていました。同じ「あの」という響きでも、日本語の指示語と外国語由来の言葉が綺麗に混ざり合っているのが面白いポイントです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)