富山県らしさを感じる「富山県のお土産」ランキング！ 2位「富山ブラック黒醤油らーめん」を抑えた1位は？【2026年調査】
季節の変わり目は、旅の思い出を形に残したり、誰かに分け合ったりしたくなるタイミングです。地域の特色が詰まったお土産は、会話のきっかけとしても活躍してくれます。
All About ニュース編集部は2026年1月20日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、富山県らしさを感じる「富山県のお土産」を紹介します！
回答者からは「富山のラーメンといえば。有名で美味しい」（20代女性／福岡県）、「富山でしか食べられない味だと思ったため」（20代男性／滋賀県）、「富山ブラックラーメンは見た目よりあっさりしていて、お土産の定番と思います」（40代女性／滋賀県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「北陸以外の人からするとホタルイカやブラックラーメンのイメージが強いかもしれないが、富山と言えばやはりマス寿司が定番で、種類やグレードも様々だから」（30代女性／石川県）、「北陸の米文化を組み合わせた郷土料理で、駅弁としても全国的に知られる富山の象徴的存在」（40代男性／大阪府）、「型にぎっしり敷き詰められたお寿司のインパクトが強いから」（30代女性／神奈川県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：富山ブラック黒醤油らーめん（麺家いろは）／50票2位は、麺家いろはの「富山ブラック黒醤油らーめん」でした。真っ黒なしょうゆスープが特徴で、見た目のインパクトとクセになる味わいで多くの人をとりこにしています。お土産用としても人気で、富山らしさを手軽に味わえる一品です。
1位：ますのすし（源）／92票1位は、駅弁としても有名な源の「ますのすし」でした。押しずしスタイルで、鱒（ます）の風味と酢飯のバランスが絶妙。笹の葉に包まれた美しい見た目も魅力的で、富山を代表する味として長年愛されており、旅のお土産としても高い評価を得ています。
