現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】このままでは鵜沼城に残った兄・藤吉郎の命が危ない。そこで小一郎が信長への口添えを頼んだのは…

同ドラマで徳川家康を演じる松下洸平さんがコメントを発表しましたのでご紹介いたします。

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。

【徳川家康について】

僕は歴史上の徳川家康に対して、どこかニヒルで腹の底が見えない人物というイメージを抱いていました。

「豊臣兄弟！」の家康にもその要素はあるのですが、ユーモラスでチャーミングで、少し抜けているところがおかしくて。家康の近習・石川数正（迫田孝也）との会話がどこかかみ合っていないところもおもしろいですよね。

誰も見たことがないような家康像を、脚本家の八津（弘幸）さんが描いているので、脚本に忠実に演じて、いい意味で“何を考えているのか分からない家康”になれたらと思います。

そのために、お芝居ではなるべく人の目を見ないように心がけています。目線を外しているとき、家康が何を考えているのか、皆さんにぜひ想像して楽しんでいただきたいです。

また、大河ドラマでは「どうする家康」の松本潤さん以来になりますが、有名な金ピカの甲冑を着られるのもすごくうれしいです。

【豊臣兄弟について】

今後、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）が台頭していく中で、家康が２人の存在を脅威に感じていることが、徐々に描かれていきます。

しかも２人は、思慮深い家康とは真逆で、情熱で突き進んでいくタイプなので、背中がゾワゾワするような場面も出てきます。

そのあたりから、家康なりの“ギラギラ”したところも表れ始めるので、どんな引き出しが開いていくのか自分でも楽しみにしています。

【主演・仲野太賀さんについて】

太賀君とは一緒にお芝居をするのが本当に楽しいです。過去にも共演経験がありますが、そのころから言葉では形容しがたい魅力を持っていました。

今作の太賀君や池松さんの演技は軽快でありながら、彼らのセリフを受け取るとずっしりと重さを感じます。そんな不思議な魅力で、豊臣兄弟を演じられています。

あうんの呼吸で演じている２人の関係性は、見ていて本当に気持ちがよく、少しうらやましくもあります。

【織田信長について】

家康にとって織田信長（小栗旬）は恩人である一方、恐ろしい存在でもあるという、非常に複雑な関係だと感じています。

いまや家康は信長傘下の１人で、信長の命令は絶対です。現在の自分では信長を越えられないことに、どこか歯がゆさも感じているのではないでしょうか。

信長を演じる小栗さんは、３６０度どこから見ても信長そのものです。目が合うとセリフが飛んでしまうほどかっこよくて、迫力と男らしさを感じます。ふだんは本当に優しくて人思いなお方です。

＜第六回のあらすじ＞

大沢（松尾諭）に、信長(小栗旬)の暗殺を企てたという疑いがかかった。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

小一郎(仲野太賀)の機転で、その場での手打ちは免れるが、このままでは鵜沼城に残った藤吉郎(池松壮亮)の命が危ない。

翌日までに大沢の無実を証明することになった小一郎は、調査に奔走しつつ、市(宮粼あおい)に信長への口添えを頼む。

だが市はそれを断り、信長のある過去を語って聞かせる。

翌日、手詰まりの小一郎は信長の前で驚きの行動に出てーー。