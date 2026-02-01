ダイエット中、中華料理店で食べてはいけないランチメニューは？【管理栄養士が回答】
Q. ダイエット中です。中華料理店でも太りにくいおすすめメニューは何でしょうか？Q. 「ダイエット中ですが、同僚と中華料理店に行くことになりました。なるべく太らないようにしたいのですが、どのようなメニューを選ぶのがおすすめでしょうか？ 反対に、避けたほうがいいメニューもあれば知りたいです」
A. 蒸し物や点心などの油を使わないメニューがおすすめですダイエット中の中華料理店での食事でおすすめなのは、満足感があって脂質が控えめな「中華粥のセット」です。または、蒸し物や点心など調理に油を使わないメニューもよいでしょう。シュウマイや小籠包などは比較的カロリーが抑えられており、満足感も得られます。また、薬膳を取り入れた健康志向の中華店であれば、ヘルシーな選択肢も多く安心です。野菜が多いものを選びましょう。
中華料理で太るか太らないかは、調理方法と素材の選び方で差がつきます。シンプルな判断方法としては、できるだけ蒸し物を選び、味付けもシンプルな料理を選ぶことです。ちょっとした知識と工夫で、ダイエット中でも楽しく外食を続けられます。
(文:浅尾 貴子（管理栄養士）)