2026年2月の12星座占いです。仕事、人間関係、恋愛はどうなるのでしょうか。占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が占います。

写真拡大

2026年2月のあなたの運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、12星座占いをお届けします。

【2026年2月の運勢】おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）

自分軸で
再起動をかける

【2026年2月の運勢】おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）

扉を開いて
新しい世界へ

【2026年2月の運勢】ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）

押し引きを丁寧に
場と流れを読んで

【2026年2月の運勢】かに座（6月22日〜7月22日生まれ）

イメトレが大事
ひとつ先の自分へ

【2026年2月の運勢】しし座（7月23日〜8月22日生まれ）

パターンが変化中
手探りで正解を探り当てて

【2026年2月の運勢】おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）

修正のチャンス
昔ミックスで

【2026年2月の運勢】てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）

進化と変化
一歩前へ

【2026年2月の運勢】さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）

ちょっと無理をして
流れを作って

【2026年2月の運勢】いて座（11月23日〜12月21日生まれ）

トライ＆エラー
いろいろチャレンジ！

【2026年2月の運勢】やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）

スローライフのススメ
のんびりやっていく

【2026年2月の運勢】みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）

スタートの気運
“通い”にツキが

【2026年2月の運勢】うお座（2月19日〜3月20日生まれ）

総仕上げと解放
緊張と弛緩

占い師＆イラストレータープロフィール

占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。

イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)