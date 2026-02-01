¥í¥Ã¥Æ¡¦»ûÃÏÎ´À®¡Ö¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë·Ò¤²¤ä¤¹¤¤¹½¤¨¤ÇÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Á2·î1Æü¤ÎÅÔ¾ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Þ¤È¤á¡Á
¡¡¡ØPLAY FREE. WIN HARD.¡Ù¤ò¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Ï1Æü¡¢ÅÔ¾ë¤ÈÀÐ³ÀÅç¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤«¤é¥Á¡¼¥à¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë°ì·³¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤¬ÅÔ¾ë¡¢Æó·³¤¬ÀÐ³ÀÅç¤ËÊÑ¹¹¡£ÅÔ¾ë¤Ç½é¤á¤Æ°ì·³½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢4500¿Í¤Î¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Å·µ¤¤âÀ²¤ì¤ÈÀä¹¥¤Î¥¥ã¥ó¥×ÆüÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÏÀÐÀîÉ¢ÂÀ¤¬°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¾®Ìî°ê¡¢ºäËÜ¸÷»ÎÏº¡¢¹âÌîæûÂÁ¡¢¾®ÅçÏÂºÈ¡¢µÜºêñ¥¡¢ÌÓÍø³¤Âç¡¢ÂçÀ»¡¢ÉÚ»ÎÈ»ÅÍ¤Î9¿Í¤¬Åê¤²¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨37»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ5¾¡¡Ê3ÇÔ¡Ë¡¢15¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.84¤ÈÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹âÌîæûÂÁ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤º¤Ã¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢£±È¯ÌÜ¤«¤é¼«Ê¬¤Îµå¤òÅê¤²¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¹âÌî¤Ïºòµ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¾å²ó¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢ºò½©¤Ë¡Ö3¤ÄÌÜ¤Îµå¼ï¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¡×¤³¤È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥«¡¼¥Ö¤â¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤âÅê¤²¤Æ¡¢¥«¡¼¥Ö¤âÎÏ´¶¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥¦¥ó¥Èµå¡¢·è¤áµå¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç°ã¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤»¤ë¤«¤ò´Þ¤á¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¤òÅê¤²¤¿¡£
¡¡Âè3¤Îµå¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹âÌî¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤ÆÍè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂÀïÎý½¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Ç¤ÏÍ£°ì1ÅÙ¤â°ì·³ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢£±Ç¯´Ö°ì·³¤ÇÀï¤¤47»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¾®Ìî°ê¤Ï¡Ö¤Þ¤À1ÆüÌÜ¤Ê¤Î¤ÇÎ©¤ÁÅê¤²¤Ç¥Õ¥©¡¼¥à¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ºòÇ¯¤ÎÀÐ³ÀÅç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë½éÆü¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²¹þ¤ß¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¸Î¾ã¤«¤éÉü³è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡°ì·³¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ËºÆ¤Ó³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤è¤¦¤Ê³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëºäËÜ¸÷»ÎÏº¤Ï¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡Ö¤Þ¤º°ìÈÖ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Î¼Á¤òµá¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÑ²½µå¤ÎÀºÅÙ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¡1ÈÖ¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¶¯¤µ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«¼ç¥È¥ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¤À¤¤¤Ö´¶³ÐÅª¤Ë¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¥´¶¿¨¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¼ê¤Îµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿»ûÃÏÎ´À®¤Î¹½¤¨¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¤È¹½¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë·Ò¤²¤ä¤¹¤¤¹½¤¨¤ÇÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢1·î¤Ë¸ÍÃì¶³¹§¡ÊDeNA¡Ë¤È¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÊÑ¹¹¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë·Ò¤¬¤ë¹½¤¨¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÈÖ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¥á¥¤¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤éÁ´¤Æ¤ÎÆ°ºî¤Ë·Ò¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òº£1ÈÖ¤ÎÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â¡¢º£Æü¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¹½¤¨¤Ç¤¤¤¯¹Í¤¨¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¼ê¤Îµå¤ò¼õ¤±¤¿Êá¼ê¤Î¿¢ÅÄ¾ÂÀ¤Ï¡ÖÎãÇ¯¤À¤È¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Îµå¤òÂ®¤¯´¶¤¸¤¿¤ê¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÆþ¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤âÅÔ¾ë¥¥ã¥ó¥×ÁÈ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï°ì·³¤ÇÅÔ¾ë¥¥ã¥ó¥×¡£¡Ö°ì·³¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¼«Á³¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ø²æ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¥¥ã¥ó¥×²á¤´¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡Ìî¼êÁÈ¤Ç¤Ï¡¢³°Ìî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆ£¸¶¶³Âç¤¬¡¢¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¸å¡¢±¦Â¤òÆ§¤à°ÌÃÖ¤¬¾¯¤·¶¹¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ë±¦Â¤ÎÃå¤¯°ÌÃÖ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¥Ö¥ì¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢Æ¬¤Î°ÌÃÖ¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½©µ¨Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ÂÇ¤òÁÀ¤¦ÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢·ÀÌó¹¹²þ¤Î²ñ¸«¤Ê¤É¤Ç¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÁÀ¤¦Àë¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆó·å¡ÊËÜÎÝÂÇ¡Ë¤ÏÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«¤º¤È¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¡¢Æó·å¤ÏÂÇ¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯³°Ìî¼ê¤ÎÀ¾Àî»Ë¾Ì¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î½©¤ÏÂÇµå¤Î³ÑÅÙ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«¼ç¥È¥ì¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤ÎÎý½¬¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢¤½¤³¤Ï½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ï½Ð¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Î½øÈ×¤Ï¡¢±¦Êý¸þ¤Ë³ÑÅÙ¤Î¤Ä¤¤¤¿ÂÇµå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÈ¿ÂÐÊý¸þ¤òÃæ¿´¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µîÇ¯¤È¤ÏÂÇµå¤Î¼Á¤Ê¤É¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡ÖÅö¤¿¤êÊý¤Î°ã¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤¤¤¢¤¿¤ê¤Ç±¦Êý¸þ¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£µîÇ¯¤Ï¤³¤¹¤Ã¤Æ¡¢¿¤Ó¤Ê¤¤ÂÇµå¤¬±¦Êý¸þ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¥»¥«¥ó¥É¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÁÀ¤¦¾®ÀîÎ¶À®¤â¡¢¡ÖÌµÂÌ¤ÊÆ°¤¤ò¾Ê¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢À¾²¬¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¿¶¤êÈ´¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¾¯¤·¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½©µ¨Îý½¬¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÔ¾ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÊÑ¹¹¤·¤¿¤Î¤«¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÅÔ¾ë¤Î»þ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Ìî¼ê¿Ø¤ÏÁ´ÂÎÎý½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¾¾Àî¸×À¸¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿°æ¾å¹Âç¤ÏÄ»äÆ¤Ç¡¢ÌÛ¡¹¤È¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºòµ¨¥Á¡¼¥à¤ÏºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½©¤Ë¾Ð´é¤Ç½ª¤¨¤ë¤¿¤á¡¢º£¤Ï¶ì¤·¤¤Îý½¬¤Ç¿´µ»ÂÎ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ