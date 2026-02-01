現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』より、徳川家康役を務める松下洸平のコメントが公開された。

本作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の波乱万丈の生涯を描いた物語。主人公・木下小一郎（豊臣秀長）を仲野太賀、秀吉（木下藤吉郎）を池松壮亮が演じ、脚本を『半沢直樹』（TBS系）、『おちょやん』（NHK総合）などの八津弘幸が担当する。

松下が演じるのは、戦国三英傑の一人・徳川家康。自身の役柄について松下は、一般的な家康のイメージである「ニヒルで腹の底が見えない人物」という要素を持ちつつも、「ユーモラスでチャーミングで、少し抜けているところがおかしい」と本作ならではのキャラクター像を説明。脚本家の八津弘幸が描く「誰も見たことがないような家康像」に対し、「脚本に忠実に演じて、いい意味で“何を考えているのか分からない家康”になれたら」と意気込みを語った。

役作りにおいては、「なるべく人の目を見ないように心がけています」と明かし、「目線を外しているとき、家康が何を考えているのか、皆さんにぜひ想像して楽しんでいただきたい」とコメント。また、『どうする家康』（NHK総合）の松本潤以来となる「有名な金ピカの甲冑を着られるのもすごくうれしい」と喜びを語っている。

豊臣兄弟（仲野太賀・池松壮亮）との関係性については、台頭していく2人を徐々に脅威に感じていく様が描かれるとし、「思慮深い家康とは真逆で、情熱で突き進んでいくタイプなので、背中がゾワゾワするような場面も出てきます」と予告。そこから家康なりの“ギラギラ”した部分も表れ始めるといい、「どんな引き出しが開いていくのか自分でも楽しみにしています」と期待を寄せた。

また、織田信長役の小栗旬については、「360度どこから見ても信長そのもの」と絶賛。「目が合うとセリフが飛んでしまうほどかっこよくて、迫力と男らしさを感じます」と撮影時のエピソードを明かしつつ、「ふだんは本当に優しくて人思いなお方です」と小栗の人柄についても触れている。

松下洸平（徳川家康役）コメント●徳川家康について僕は歴史上の徳川家康に対して、どこかニヒルで腹の底が見えない人物というイメージを抱いていました。『豊臣兄弟！』の家康にもその要素はあるのですが、ユーモラスでチャーミングで、少し抜けているところがおかしくて。家康の近習・石川数正（迫田孝也）との会話がどこかかみ合っていないところもおもしろいですよね。誰も見たことがないような家康像を、脚本家の八津（弘幸）さんが描いているので、脚本に忠実に演じて、いい意味で“何を考えているのか分からない家康”になれたらと思います。そのために、お芝居ではなるべく人の目を見ないように心がけています。目線を外しているとき、家康が何を考えているのか、皆さんにぜひ想像して楽しんでいただきたいです。また、大河ドラマでは『どうする家康』の松本潤さん以来になりますが、有名な金ピカの甲冑を着られるのもすごくうれしいです 。

●豊臣兄弟について今後、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）が台頭していく中で、家康が2人の存在を脅威に感じていることが、徐々に描かれていきます。しかも2人は、思慮深い家康とは真逆で、情熱で突き進んでいくタイプなので、背中がゾワゾワするような場面も出てきます。そのあたりから、家康なりの“ギラギラ”したところも表れ始めるので、どんな引き出しが開いていくのか自分でも楽しみにしています。

●主演・仲野太賀について太賀君とは一緒にお芝居をするのが本当に楽しいです。過去にも共演経験がありますが、そのころから言葉では形容しがたい魅力を持っていました。今作の太賀君や池松さんの演技は軽快でありながら、彼らのセリフを受け取るとずっしりと重さを感じます。そんな不思議な魅力で、豊臣兄弟を演じられています。あうんの呼吸で演じている2人の関係性は、見ていて本当に気持ちがよく、少しうらやましくもあります。

●織田信長について家康にとって織田信長（小栗旬）は恩人である一方、恐ろしい存在でもあるという、非常に複雑な関係だと感じています。いまや家康は信長傘下の1人で、信長の命令は絶対です。現在の自分では信長を越えられないことに、どこか歯がゆさも感じているのではないでしょうか。信長を演じる小栗さんは、360度どこから見ても信長そのものです。目が合うとセリフが飛んでしまうほどかっこよくて、迫力と男らしさを感じます。ふだんは本当に優しくて人思いなお方です。（文＝リアルサウンド編集部）