有吉弘行、ラジオで第2子誕生を報告 51歳で「2児の父」に…“ワンオペ育児”も明かす
お笑い芸人・有吉弘行（51）が、2月1日放送のJFN『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（毎週日曜 後8：00）に出演し、第2子誕生を明らかにした。
【写真】「ひぇ〜有吉さんが抱っこ〜」有吉弘行が公開した“家族写真”
冒頭のトークで「ケンコバさんも結婚されたということで…」と50代でパパになる芸人が増えているという話題に。有吉は「かく言う私も第2子が生まれてしまいましてね。51で2児の父になるという」と突然打ち明けた。
スタジオ一同は「ホントですか？」「おめでとうございます」と驚くばかり。
有吉は「だからこの1週間、2週間ぐらいの間、妻も不在で私はワンオペで子どもの面倒を見ています」とも語り「激烈に疲れております」と笑いを誘った。
有吉は2021年4月、元フリーアナウンサーの夏目三久さんとの結婚を発表。24年3月には、第1子誕生を公表した。
