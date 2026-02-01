秋元康氏が総合プロデュースする16人組ガールズグループ「Rain Tree（レインツリー）」が1日、都内で「Rain Tree 1st Anniversary Concert」を開催した。

同グループは、23年に行われ、姉グループにあたる「WHITE SCORPION」を生み出したオーディション「IDOL 3．0 PROJECT」最終審査の落選者で結成し、「FINALIST」としての活動を経て、2025年1月29日にデビューした。

メジャーデビュー曲「ILU」を16人で歌唱して幕開け。新野楓果（25）が「つい先日、1周年を迎えることができました」と報告すると、ファンから大きな拍手が沸き起こった。鈴野みお（17）は「すごく長かったと思います。今日ここに1年を詰めたというより、オーディションからの3年を詰めたのかなと思うと、長かったかな」と率直な思いを語った。

中盤では、AKB48の「大声ダイヤモンド」「涙の表面張力」、西野七瀬（元乃木坂46）の「光合成希望」などアイドル楽曲をカバー。＝LOVEの「手遅れcaution」を披露した吉川海未（24）は「かっこいい曲が大好きなので本当にうれしかったです。世界観がある曲なので、たくさん話し合いながら、楽しく、かっこよくできました」と胸を張った。

綾瀬ことり（19）は「光合成希望」をソロパフォーマンス。髪形を「今日だけの特別仕様」としてアニメ「NANA」の“はちこヘア”で登場し、客席を練り歩いてファンの目の前で歌唱した。「高い音が多いので声が出るか不安だったけど、うまく歌えました。憧れの西野七瀬さんのカバーをできて幸せでした」と笑顔を見せた。

グループは17人で始動するも、体調不良で休業していた黒澤禾恋が昨年限りで活動を辞退し16人に。「17人でいたことは忘れないでほしい」「一番気持ちを込めて」とメンバーの思いが詰まったVTRの後、デビュー前の「FINALIST」としての楽曲「命しか捧げるものがない」も披露した。選抜制度を採用していることもあり「唯一17人で歌えた楽曲」とかみしめ、「始まりの歌でもあり、希望にもなった曲で、17人で歩んだ道を胸にこの曲を披露しました」と思いを伝えた。

公演では、2月28日リリースの4thデジタルシングル「君の居場所、僕の居場所」の選抜メンバーと、リリースイベントの日程も発表された。選抜メンバーは朝宮日向、綾瀬ことり、遠藤莉乃、佐藤莉華、鈴野みお、新野楓果、橋本真希の7人、センターは綾瀬が務める。同曲も初披露し、「青春の1ページのようなラブソングになっています」とアピールした。

永瀬真梨（20）はアンコールで思わず涙。「始まって1年がたって、メインとカップリングでは同じ時間を共有できないし、思い出も違うし、それが寂しいなって。今回皆でアニバーサリーコンサートという1つの目標に向かって頑張れたことがうれしい」と話し、「完売していたのがうれしくて、もっと大きなステージに皆を連れていきたいなって思いました」と決意を新たにした。

サプライズで、7月29日にZepp DiverCityでのソロコンサート開催も発表。メンバーも知らされておらず、抱き合って涙を流した。メンバーで円陣を組み、「強く！優しく！自分らしく！Zepp頑張るぞー！」とメンバーとファンで大合唱。新野は改めて、コンサートができることを「当たり前じゃない」とし、「まだ1周年だけど、もう1周年という気持ちもある。成長し続けるグループであるために、2年目も一生懸命頑張りたい」と意気込んだ。

1周年記念のステージで昼夜ともに完売、合計1500人を動員し、2年目へ向けて力強い一歩を踏み出した。