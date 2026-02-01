¼êµÍ¤Þ¤ê¤Î¾®°ìÏº¤Ï¿®Ä¹¤ÎÁ°¤Ç¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡¡¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×Âè£¶²ó¤¢¤é¤¹¤¸
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºîÌÜ¤Ç¡¢Å·²¼Åý°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¢Ë¿Ã½¨Ä¹¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢·»Äï¤Îå«¤È¶¦¤Ë¤½¤ÎÀ¸³¶¤òÆÏ¤±¤ëÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¤Î½¨Ä¹Ìò¤òÃçÌîÂÀ²ì¡¢½¨µÈÌò¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¢£Âè6²ó
ÂçÂô¡Ê¾¾ÈøÍ¡¡Ë¤Ë¡¢¿®Ä¹(¾®·ª½Ü)¤Î°Å»¦¤ò´ë¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¾®°ìÏº(ÃçÌîÂÀ²ì)¤Îµ¡Å¾¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Î¼êÂÇ¤Á¤ÏÌÈ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï±¾Â¾ë¤Ë»Ä¤Ã¤¿Æ£µÈÏº(ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼)¤ÎÌ¿¤¬´í¤Ê¤¤¡£ÍâÆü¤Þ¤Ç¤ËÂçÂô¤ÎÌµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®°ìÏº¤Ï¡¢Ä´ºº¤ËËÛÁö¤·¤Ä¤Ä¡¢»Ô(µÜùõ¤¢¤ª¤¤)¤Ë¿®Ä¹¤Ø¤Î¸ýÅº¤¨¤òÍê¤à¡£¤À¤¬»Ô¤Ï¤½¤ì¤òÃÇ¤ê¡¢¿®Ä¹¤Î¤¢¤ë²áµî¤ò¸ì¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤»¤ë¡£ÍâÆü¡¢¼êµÍ¤Þ¤ê¤Î¾®°ìÏº¤Ï¿®Ä¹¤ÎÁ°¤Ç¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£